Η Καλαμάτα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας “The Sun” του Λόουελ των ΗΠΑ

Η Καλαμάτα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας The Sun του Λόουελ της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ. Με κεντρικό τίτλο «Leaders headed to sister city Kalamata», δηλαδή «οι ηγέτες (του Λόουελ) κατευθύνθηκαν προς την αδελφή πόλη Καλαμάτα», και υπότιτλο «Will further explore cultural, economic parthership» («θα διερευνήσουν περαιτέρω την πολιτιστική, οικονομική σύμπραξη»), η εφημερίδα της αμερικανικής πόλης παραθέτει εκτενές ρεπορτάζ, ενόψει της διαδικασίας αδελφοποίησης του Λόουελ με την Καλαμάτα που ολοκληρώνεται αύριο Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022, στη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα.

Ειδικότερα, το δημοσίευμα αναφέρει ότι πολιτικοί και εκπαιδευτικοί παράγοντες του Λόυοελ θα ταξιδέψουν στην Καλαμάτα, το βράδυ της Τετάρτης, για το δεύτερο σκέλος της αποστολής τους στην αδελφή πόλη.

«Το Λόουελ, το οποίο μπορεί να υπερηφανεύεται για τη μακρά ιστορία και την κοινότητα των Ελληνοαμερικανών, έγινε αδελφή πόλη με την Καλαμάτα, όταν ο δήμαρχός της πόλης, Αθανάσιος Βασιλόπουλος, επισκέφθηκε το Λόουελ τον περασμένο Απρίλιο», σημειώνεται μεταξύ άλλων στο δημοσίευμα.