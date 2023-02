Η καρδιά του Καρναβαλιού χτυπά δυνατά στη Μεσσηνία – Δείτε LIVE από την τηλεόραση BEST τις αποκριάτικες εκδηλώσεις από Καλαμάτα και Μεσσήνη (video)

Δυνατά χτυπά η καρδιά του Καρναβαλιού στη Μεσσηνία, όπου σημείο αναφοράς αποτελούν οι εκδηλώσεις σε Καλαμάτα και Μεσσήνη. Την Κυριακή της Αποκριάς το 10ο Καλαματιανό Καρναβάλι υπόσχεται ένα ξέφρενο και ατελείωτο πάρτι, ενώ την Καθαρά Δευτέρα η πρωτεύουσα του Καρναβαλιού, Μεσσήνη, προσκαλεί τους φίλους των Αποκριών… στο απόλυτο ξεφάντωμα.

Δείτε ζωντανά αύριο Κυριακή 26 Φεβρουαρίου από την τηλεόραση BEST και το ψηφιακό κανάλι BEST HYBRID 1 το αποκορύφωμα του 10ου Καλαματιανού Καρναβαλιού και τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση στις 16.00. Σημείο εκκίνησης η Πλατεία 23ης Μαρτίου και κατάληξη στην Κεντρική Πλατεία – Βασ. Γεωργίου της Καλαμάτας, όπου η Τάμτα θα ταξιδέψει μουσικά καρναβαλιστές, κατοίκους και επισκέπτες σε μια συναυλία γεμάτη κέφι.

Παρουσιάζουν οι Έλενα Κώνστα και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Νωρίτερα από τις 2 μ.μ. θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε από την τηλεόραση BEST και το καρναβάλι του Ρεθύμνου.

Η αποκριάτικη διασκέδαση μεταφέρεται επί της οθόνης και την Καθαρά Δευτέρα από τη Μεσσήνη, όπου φέτος το καρναβάλι συμπληρώνει 163 χρόνια και η πόλη φορά τα καλά της για να υποδεχθεί πλήθος κόσμου.

Όσοι διαθέτετε smart τηλεοράσεις, έχετε τη δυνατότητα επιλέγοντας την τηλεόραση BEST και πατώντας το κόκκινο κουμπί στο τηλεκοντρόλ σας να συνδεθείτε με το BEST Hybrid. Ακολούθως να επιλέξετε το BEST Hybrid 1 για να παρακολουθήσετε την εν λόγω μετάδοση.

Κάθε ώρα, κάθε στιγμή, στη δική σας επιλογή, ο νέος ενημερωτικός και ψυχαγωγικός κόσμος στα χέρια σας, εδώ όπου χτυπάει η “καρδιά” της περιφέρειας, σε ένα ακόμη πρωτόγνωρο εγχείρημα, με το BEST Hybrid. Την ψηφιακή πλατφόρμα του BEST Media Group που σας προσφέρει νέες δυνατότητες παρακολούθησης των προγραμμάτων μας.

ΟΙ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Βρωμόβρυση Δ.Ε. Αρφαρών

Οικισμός Κρασοπούλα – Αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου

19:00 Παραδοσιακή Μακαρονάδα με βακαλάο

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Αρφαρά Δ.Ε. Αρφαρών

Κοινοτικό Γραφείο

19:00 Φωτιές – Παραδοσιακή Μακαρονάδα

Άγιος Φλώρος Δ.Ε. Αρφαρών

19:00 Παραδοσιακή Μακαρονάδα – Αερόστατα

Πλατύ Δ.Ε. Αρφαρών

Πλατεία

19:00 Φωτιές – Παραδοσιακή Μακαρονάδα

Άρις Δ.Ε. Άριος

Πλατεία

18:00 Παραδοσικά Εδέσματα

Κάτω Άμφεια Δ.Ε. Θουρίας

Δημοτικό Σχολείο

19:00 Φωτιές – Παραδοσιακή Μακαρονάδα με βακαλάο

Μικρομάνη Δ.Ε. Θουρίας

Πλατεία

20:00 Παραδοσιακά Εδέσματα

Σπερχογεία Δ.Ε. Καλαμάτας

Πλατεία

19:00 Φωτιές – Αερόστατα – Παραδοσιακή Μακαρονάδα

Ασπρόχωμα Δ.Ε. Καλαμάτας

Καλάμι – Δημοτικό Σχολείο

12:00 Παραδοσιακά Εδέσματα

Αλώνια Δ.Ε. Άριος

12.00 Παραδοσιακά Εδέσματα

Αρτεμισία Δ.Ε. Καλαμάτας

Πλατεία

18:00 Παραδοσιακά Εδέσματα

Αλαγονία Δ.Ε. Καλαμάτας

20:30 Αποκριάτικα τοπικά δρώμενα με παραδοσιακά εδέσματα

Νέδουσα Δ.Ε. Καλαμάτας

19:00 Παραδοσιακά Εδέσματα

Λαδά Δ.Ε. Καλαμάτας

Πλατεία

12:00 Παραδοσιακή Μακαρονάδα με βακαλάο

Λέϊκα Δ.Ε. Καλαμάτας

Πλατεία

18:00 Παραδοσιακή Μακαρονάδα – Αερόστατα

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Καλαμάτα

Ακτή ΝΟΚ (παιδική χαρά της οδού Ναυαρίνου)

11:00 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΡΩΜΑΤΩΝ/carnival edition

Νέδουσα Δ.Ε. Καλαμάτας

Δρώμενο Ευετηρίας

10:00 Αγερμός

12:00 Δρώμενα

Βέργα Δ.Ε. Καλαμάτας

Πάρκο Αλμυρού

12:00 Κούλουμα

M. Μαντίνεια Δ.Ε. Καλαμάτας

Δημοτικό Σχολείο

11:00 Κούλουμα – Πέταγμα Χαρταετού

Θουρία Δ.Ε. Θουρίας

Πλατεία

11:00 Κούλουμα

Πολιανή Δ.Ε. Θουρίας

11:00 Κούλουμα – Πέταγμα Χαρταετού

Μικρομάνη Δ.Ε. Θουρίας

Πλατεία

11:00 Κούλουμα

Αιθαία Δ.Ε. Θουρίας

Πλατεία

18:00 Κούλουμα – Παραδοσιακά Εδέσματα

Άρις Δ.Ε. Άριος

Πλατεία

11:00 Κούλουμα – Παραδοσιακά Εδέσματα

Αριοχώρι Δ.Ε. Άριος

Δημοτικό Πάρκο

11:00 Κούλουμα

Άμμος Δ.Ε. Άριος

11:00 Κούλουμα

Κρυμμένοι Θησαυροί, χοροί,

αναβίωση παραδοσιακών δρώμενων και

καρναβαλική παρέλαση – Αυτές τις Απόκριες

όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Μεσσήνη

Με κέφι και γεμάτη φαντασία η Καρναβαλική παρέλαση της Καθαράς Δευτέρας και όλες οι εκδηλώσεις στο δήμο Μεσσήνης όπου οι διοργανωτές προσμένουν τους επισκέπτες για ένα τριήμερο γεμάτο αποκριάτικο ξεφάντωμα.

Πλούσιες και φέτος οι εκδηλώσεις το πρόγραμμα των οποίων ανακοινώθηκε από τον δήμο Μεσσήνης:

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/02/2023

10:00 Παιχνίδι Κρυμμένου Θησαυρού από τον Σύλλογο «Η χαρά του παιδιού» στην κεντρική πλατεία Μεσσήνης.

11:00 Εγκαίνια έκθεσης αφίσας του Νησιώτικου Καρναβαλιού στο Μουσείο Χαρακτικής «Τάκη Κατσουλίδη».

21:00 Αποκριάτικος χορός Δημοτικής Φιλαρμονικής Μεσσήνης & Τμημάτων Εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών, με τη συμμετοχή του τραγουδιστή Βαγγέλη Δούβαλη, στην αίθουσα εκδηλώσεων «Ρόδον».

ΚΥΡΙΑΚΗ 26/02/2023

11:00 Παραδοσιακοί χοροί από συλλόγους της Μεσσήνης στην κεντρική πλατεία της Μεσσήνης. Συμμετέχουν οι: Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Μεσσήνης, οι Φίλοι της Μεσσήνης, Χορευτικός Όμιλος Μεσσήνης.

20:00 Αναβίωση Παραδοσιακών δρώμενων «Τυρής – Ταραμάς» & «Φάγατε – Φάγαμε» στη συμβολή των οδών Πολυτεχνείου και Τενέδου (Σωματείο Εθελοντών Μεσσήνης).

21:00 Παραδοσιακές φωτιές στις γειτονιές της Μεσσήνης.

Φωτιά του Εμπορικού Συλλόγου Μεσσήνης, στην συμβολή των οδών Κολοκοτρώνη & 28 ης Οκτωβρίου.

στην συμβολή των οδών Κολοκοτρώνη & 28 Οκτωβρίου. Φωτιά στα Μπατζάκια μας στου Καίσαρη, στην οδό Πολυτεχνείου.

στην οδό Πολυτεχνείου. Φωτιά του Θ.Ε.Μ. στη ν πλατεία Μαρίνου Αντύπα , απέναντι από το Μουσείο Τ. Κατσουλίδη.

στη πλατεία Μαρίνου Αντύπα απέναντι από το Μουσείο Τ. Κατσουλίδη. Φωτιά του Α.Ο.Μ. στο πάρκινγκ του Αγ. Ιωάννη, στην οδό Σπυροπούλου.

στο πάρκινγκ του Αγ. Ιωάννη, στην οδό Σπυροπούλου. Φωτιά από το κατάστημα “Brutal” στην οδό Δημάρχου Σταύρου Τσούση.

23:30 Street party στην μικρή πλατεία Μεσσήνης με την ραδιοφωνική παραγωγό και dj Ράνια Κωστάκη και τον συνεργάτη της Σταμάτη Βάκρινο.

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 27/02/2023

11:30 Οι Φουστανελάδες των συλλόγων της Μεσσήνης οδεύουν χορεύοντας προς την Κρεμάλα.

12:00 Αναπαράσταση Δίκης και Απαγχονισμού της γρια-Συκούς από το θεατρικό Εργαστήρι Μεσσήνης.

12:30 Κρεμάσματα & κεράσματα στην Κρεμάλα.

14:30 «Οι Βάμαινες» στους δρόμους της πόλης από τον Σύλλογο Γυναικών Μεσσήνης.

15:00 Βαρυσήμαντος λόγος Βασιλιά Καρνάβαλου, Μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση στην κεντρική πλατεία Μεσσήνης. Παρουσιάζουν ο ηθοποιός Γιώργος Γιαννόπουλος και ο Νίκος Ρούτσης.

17:00 Μεγάλη μουσική συναυλία με την δημοφιλή ποπ τραγουδίστρια Josephine στη πλατεία Μεσσήνης.

Κατά την διάρκεια του τριημέρου 25-27/02/2023 στο Μουσείο Χαρακτικής

«Τάκη Κατσουλίδη» θα φιλοξενηθεί έκθεση Αφίσας του Νησιώτικου Καρναβαλιού από το αρχείο του Νίκου Ρούτση.

Ώρες λειτουργίας της έκθεσης: Σάββατο 9:00-14:00 & 17:00-21:00

Κυριακή 9:00-14:00 & 17:00-22:00

Καθαρά Δευτέρα 9:00-14:00

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Οι προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 10ου Καλαματιανού Καρναβαλιού έχουν ως εξής:

Το Σάββατο, 25-02-2023 (Νυχτερινή παρέλαση)

Απαγόρευση της στάθμευσης παντός είδους οχήματος στις οδούς:

-Αριστομένους από Βασ. Όλγας έως Μακεδονίας από 17:00 έως 20:30 ώρα.

-Αριστομένους από Κροντήρη έως Βασ. Όλγας από 17:00 έως 20:30 ώρα.

-23ης Μαρτίου από Νέδοντος έως Αριστοδήμου από τις 17:00 ώρα έως το τέλος των εκδηλώσεων (υπολογίζεται περίπου στις 22:00).

Απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός είδους οχήματος στις οδούς:

-Αριστομένους από Βασ. Όλγας έως Μακεδονίας από 19:00 έως 20:30 ώρα.

-Αριστομένους από Κροντήρη έως Βασ. Όλγας από 19:30 έως 20:30 ώρα.

-23ης Μαρτίου από Νέδοντος έως Αριστοδήμου από τις 20:00 έως 20:30 ώρα.

-Σωκράτους από Αριστοδήμου έως Αριστομένους από 19:00 έως 20:30 ώρα.

-Σόλωνος από Ψαρών έως Αριστομένους από 19:00 έως 20:30 ώρα.

-Βασ. Σοφίας από Αναγνωσταρά έως Αριστομένους από 19:30 έως 20:30 ώρα.

-Γεωργούλη από Αναγνωσταρά έως Αριστομένους από 19:30 έως 20:30 ώραζ

-Παυσανίου από 19:30 έως 20:30 ώρα.

-Κροντήρη από 19:30 έως 20:30 ώρα.

-Βαλαωρίτου από Αναγνωσταρά έως Αριστομένους από 19:30 έως 20:30 ώρα για τα ΤΑΞΙ.

-Οι οδοί Ξενοφώντος και Βασ. Γεωργίου θα κλείσουν στη διασταύρωση τους με την οδό Αριστομένους την ώρα διέλευσης της «Νυχτερινής Παρέλασης».

Από όπου διέρχεται η «Νυχτερινή Παρέλαση» οι οδοί θα δίνονται στη κυκλοφορία.

Την Κυριακή, 26-02-2023 (Μεγάλη καρναβαλική παρέλαση)

Απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός είδους οχήματος στις οδούς:

-Υπαπαντής από Μητροπολίτου Μελετίου έως 23ns Μαρτίου από 15:00 έως 16:30 ώρα.

-23ης Μαρτίου από Αρτέμιδος έως Αριστοδήμου από 15:30 έως 16:30 ώρα.

-Αριστομένους από Κροντήρη έως Β. Γεωργίου από 15:30 έως το τέλος των εκδηλώσεων (υπολογίζεται περίπου στις 22:00).

-Κροντήρη από 15:30 έως το τέλος των εκδηλώσεων (υπολογίζεται περίπου στις 22:00).

-Γεωργούλη από Αναγνωσταρά έως Αριστομένους από 16:00 έως το τέλος των εκδηλώσεων (υπολογίζεται περίπου στις 22:00).

-Παυσανίου από 16:00 έως το τέλος των εκδηλώσεων (υπολογίζεται περίπου στις 22:00).

-Βαλαωρίτου από Αναγνωσταρά έως Αριστομένους για τα ΤΑΞΙ από 16:00 έως το τέλος των εκδηλώσεων (υπολογίζεται περίπου στις 22:00).

Απαγόρευση της στάθμευσης παντός είδους οχήματος στις οδούς:

-Υπαπαντής από Μητροπολίτου Μελετίου έως Σταδίου από 14:00 έως 16:30 ώρα.

-23ns Μαρτίου από Αρτέμιδος έως Αριστοδήμου από 14:00 έως 16:30 ώρα.

-Αριστομένους από Κροντήρη έως Β. Γεωργίου από 14:00 έως το τέλος των εκδηλώσεων (υπολογίζεται περίπου στις 22:00).

-Κροντήρη από 14:00 έως το τέλος των εκδηλώσεων (υπολογίζεται περίπου στις 22:00).

Από όπου διέρχεται η παρέλαση, οι κάθετοι οδοί θα δίνονται στη κυκλοφορία.