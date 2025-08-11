Η Κορινθία αποχαιρέτησε τον πνευματικό της πατέρα Μητροπολίτη Διονύσιο- Δημήτρης Πτωχός: «Ποιμενάρχης της αγάπης, της προσφοράς, της σύνεσης και της υπομονής»

Σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης τελέστηκε στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Παύλου Κορίνθου η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού Μητροπολίτη Κορίνθου Διονυσίου. Κλήρος και λαός της Κορινθίας, μαζί με πλήθος πιστών από κάθε γωνιά, προσήλθαν για να αποτίσουν τον ύστατο φόρο τιμής στον πνευματικό τους πατέρα.

Στον επικήδειο λόγο του, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, χαρακτήρισε τον εκλιπόντα ιεράρχη ως «Ποιμενάρχη της αγάπης, της προσφοράς, της σύνεσης και της υπομονής».

«Ο Κορίνθου Διονύσιος ανήκει πλέον στην Ιστορία, όχι μόνο της Κορίνθου και της Πελοποννήσου αλλά ολόκληρης της Εκκλησίας της Ελλάδος», υπογράμμισε.

Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι η 19ετής ποιμαντορία του Διονυσίου υπήρξε περίοδος ενότητας και δημιουργίας: «Αναδείχθηκε ο συνετός, οραματιστής και διεκδικητικός Επίσκοπος, ο ώριμος και αυθεντικός ηγέτης, που αναμόρφωσε και ανύψωσε το εκκλησιαστικό ήθος και ύφος της Εκκλησίας των Κορινθίων. Υπήρξε συνεργάτης και ακάματος εργάτης στην επιτέλεση του κοινωνικού, πολιτιστικού και πνευματικού έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

Της εξοδίου ακολουθίας προεξήρχε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, πλαισιωμένος από πολυάριθμους ιεράρχες. Παρέστησαν, επίσης, εκπρόσωποι των τοπικών πολιτικών, αυτοδιοικητικών και στρατιωτικών Αρχών. Την Περιφέρεια Πελοποννήσου, εκπροσώπησαν, επίσης, Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακοί Σύμβουλοι.

Μετά το πέρας, η νεκρική πομπή, υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής του Δήμου Κορινθίων και με τη συνοδεία στρατιωτικού αγήματος από τη Σχολή Μηχανικού Λουτρακίου, κατευθύνθηκε στο Κοιμητήριο της Ζωοδόχου Πηγής, όπου πραγματοποιήθηκε η ταφή.

Ο μακαριστός Μητροπολίτης Διονύσιος εκοιμήθη στις 7 Αυγούστου, σε ηλικία 73 ετών, αφήνοντας πίσω του σπουδαία πνευματική κληρονομιά.