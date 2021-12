Η κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα βάζει σε κίνδυνο όλο και περισσότερες επιχειρήσεις

Ανήμπορες να αντιδράσουν οι επιχειρήσεις εν μέσω της «τέλειας καταιγίδας» που δημιουργήθηκε από την πανδημία – Αναδιάρθρωση χρέους, πρόσληψη συμβουλευτικών και ξεπούλημα σε δανειστές οι κύριοι τρόποι αντιμετώπισης της κρίσης

Όλο και μεγαλώνει η λίστα με τις μικρές επιχειρήσεις που κινδυνεύουν με χρεοκοπία λόγω των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Από εταιρείες στρωμάτων μέχρι επιχειρήσεις κατασκευής εξοπλισμού για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μεταξύ άλλων, οι εταιρείες αυτές προειδοποιούν πως η κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα τους έχει φέρει ένα βήμα πριν την κατάρρευση. Σε αντίθεση με κολοσσούς όπως η Amazon, οι εταιρείες αυτές δεν έχουν την οικονομική ικανότητα ναύλωσης κοντέινερ ή μετακύλισης του κόστους στους καταναλωτές, με αποτέλεσμα να οδηγούνται στα ιδιωτικά bailouts.

Mέσα στη μακρά λίστα των εταιρειών αυτών βρίσκεται και η Casper Sleep Inc η οποία εκτός από το δάνειο για την εύρυθμη λειτουργία της, εξαγοράστηκε πρόσφατα σε σχεδόν εξευτελιστική τιμή. Η Armstrong Flooring Inc η οποία αντιμετωπίζει αύξηση του κόστους της τάξης του 21%, αναμένεται να μην καταφέρει να αποπληρώσει το δάνειό της, ενώ η TPI Composites Inc αναγκάστηκε να λάβει δάνειο για να συνεχίσει τη λειτουργία της.

«Η πανδημία ήδη αποτελούσε μια δύσκολη περίοδο όσον αφορά την καταναλωτική συμπεριφορά. Σε αυτό προστίθενται η κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα και ο πληθωρισμός που περιπλέκουν τα πράγματα ακόμα περισσότερο», υποστήριξε η Lisa Donahue, στέλεχος της AlixPartners.



H Aterian Inc, η οποία πουλά ευρεία γκάμα προϊόντων από καφετιέρες μέχρι καρέκλες γραφείου μέσω του online καταστήματός της, αναγκάστηκε να πουλήσει μετοχικό μερίδιο στις τράπεζες. Η εταιρεία οδηγήθηκε σε πτώχευση λόγω του εξαιρετικά υψηλού κόστους ναύλωσης κοντέινερ στα $20.000 τον Ιούλιο, από $3.000-$4.000 προ πανδημίας, σύμφωνα με τον CEO Yaniv Sarig.

Σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg Intelligence, η αξία των ομολόγων υψηλού κινδύνου που κυκλοφορούν στην αγορά βρίσκονται μόλις στα $27,2 δισ., λόγω των πρόσφατων προγραμμάτων στήριξης των κυβερνήσεων μέσω της αγοράς ομολόγων. Στην αρχική φάση της πανδημίας, το ποσό αυτό άγγιξε σχεδόν το $1 τρισεκατομμύριο.

Από την άλλη, οι επιχειρήσεις και οι επενδυτές που ειδικεύονται στη διάσωση και υποστήριξη των προβληματικών εταιρειών και έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, κάνουν «χρυσές δουλειές».

Η AlixPartners βοηθά αρκετές εταιρείες σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση της αλυσίδας παραγωγής τους και την αναδιάρθρωση των δανείων τους. Σύμφωνα με τη Donahue, αρκετές είναι οι τράπεζες οι οποίες δέχονται την αναδιάρθρωση αυτή εάν οι δανειζόμενοι παρουσιάσουν ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα ανάκαμψης από την παρούσα κρίση.

Η ελαστικότητα αυτή βοηθά την αποφυγή αρκετών χρεοκοπιών μέχρι τώρα, σύμφωνα με τον Joseph Weissglass, στέλεχος της συμβουλευτικής Configure Partners.

Όσο για την Aterian, συνεργάζεται με τις ναυτιλιακές και δέχθηκε την υποστήριξη της Amazon η οποία μέχρι τώρα έχει βοηθήσει αρκετές εταιρείες στη ναύλωση φθηνότερων κοντέινερ.

Όπως ήταν αναμενόμενο, κολοσσοί όπως η Walmart έχουν την ευχέρεια πρόσληψης εργατικού δυναμικού και μίσθωσης ολόκληρων πλοίων. Σύμφωνα με τον CEO, Doug McMillon «έχουμε την καταπολέμηση του πληθωρισμού στο DNA μας. Ο ιδρυτής Sam Walton αρεσκόταν στο να αντιστέκεται στον πληθωρισμό και το ίδιο κάνουμε κι εμείς».

Η κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα δεν πρόκειται να τελειώσει σύντομα. Η Donahue υποστηρίζει πως τα πράγματα θα επιστρέψουν στην κανονικότητα σε 18 με 24 μήνες. Μέχρι τότε, είναι πολύ πιθανό πως η οικονομία θα βρεθεί και πάλι στο έλεος του κορωνοϊού και των νέων μεταλλάξεων.

newmoney.gr