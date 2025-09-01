Η Λένα Ζευγαρά στο Nishi, σε ένα μοναδικό event το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

Η Καλαμάτα ετοιμάζεται να ζήσει μια εκρηκτική βραδιά γεμάτη μουσική, λάμψη και έντονα συναισθήματα. Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, η μοναδική Λένα Ζευγαρά ανεβαίνει στη σκηνή του Nishi, στη Δυτική Παραλία της Καλαμάτας, και υπόσχεται ένα πρόγραμμα που αξίζει στο κλείσιμο της θερινής σεζόν.

Με τη χαρακτηριστική της φωνή και την σκηνική της παρουσία, η αγαπημένη τραγουδίστρια θα ξεσηκώσει το κοινό με τις μεγάλες της επιτυχίες, ενώ στο πλευρό της θα βρίσκεται ο Χρήστος Σαντικάι, προσθέτοντας το δικό του μοναδικό στίγμα στη βραδιά.

Το Nishi -όπως μας έχει συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια- μετατρέπεται σε σημείο αναφοράς για τη νυχτερινή διασκέδαση της πόλης, με το glam σκηνικό, την premium διάθεση και την υποστήριξη για το event της Grey Goose Vodka να δημιουργούν το απόλυτο party mood.

Οι πόρτες ανοίγουν στις 23:00, ενώ η κράτηση θέσεων θεωρείται απαραίτητη για όσους θέλουν να εξασφαλίσουν μια θέση σε μία από τις πιο λαμπερές βραδιές του φθινοπώρου.

📍 Nishi – West Coast, Kalamata

📞 RSVP: 6988329009