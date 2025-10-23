Η Μεσογειακή διατροφή και τα πολλαπλά οφέλη της (video)

O Γεώργιος Πανουτσόπουλος , καθηγητής Τμήματος Επιστήμης, Διατροφής και Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και η Παρασκευή Ντετοπούλου , Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής Διαιτολογίας , καλεσμένοι στην εκπομπή ‘’Τι Λες Τώρα’’ με την Αναστασία Μάντζαρη, μίλησαν για την επιτυχημένη εκδήλωση «Έξυπνα Μεσογειακά Σνακ που τα Παιδιά θα Λατρέψουν», που διοργάνωσαν ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης, Διατροφής και Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για τα πολλαπλά οφέλη της Μεσογειακής Διατροφής καθώς και για το τμήμα, τις δράσεις του και την σύνδεσή του με την αγορά εργασίας. Στο πλάίσιο της δράσης εκπαίδευση γονέων στις εργαλιοθήκες ”τροφή για δράση” ,πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας και της Unisef, που θα πραγματoποιηθεί στις 12 Νοεμβρίου 17:00 – 20:00 , οι γονείς μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο email [email protected]