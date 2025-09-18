Η Μεσσήνη τιμά την Παναγία Βουλκανιώτισσα: Επίσημη υποδοχή και λιτανεία στις 20 Σεπτεμβρίου 2025

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Μεσσήνη, υποδέχεται με χαρά και τιμή το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 την Ιερή εικόνα της Παναγίας της «Βουλκανιώτισσας» από την Ιερά Μονή του Βουλκάνου. Η φετινή υποδοχή γίνεται σε κλίμα ιδιαίτερης συγκινησιακής φόρτισης καθώς πραγματοποιείται λίγες μέρες μετά την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο κηρύσσεται η 20η Σεπτεμβρίου, ημέρα καθόδου της θαυματουργού εικόνας της «Παναγίας Βουλκανιώτισσας» ως ημέρα αργίας για την Δημοτική Κοινότητα Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα η κάθοδος της εικόνας θα ξεκινήσει στη 1:00 τη νύχτα από την Ιερά Μονή, συνοδεία πιστών. Η επίσημη υποδοχή της, θα γίνει με τιμές στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής στις 10:30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει λιτάνευση στις κεντρικές οδούς της Μεσσήνης με τη συμμετοχή της Μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού και των Δημοτικών Φιλαρμονικών Καλαμάτας και Μεσσήνης, μέχρι το Μετόχι της Ιεράς Μονής και εναπόθεσή της στον Ιερό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής για προσκύνημα έως τις 28 Σεπτεμβρίου. Της υποδοχής και της λιτανείας θα προστούν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος και Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, συνοδεία του κλήρου, εκπροσώπων της Πολιτείας, τοπικών αρχών και πλήθους πιστών. Την Ελληνική Κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος.

Κατά τη διάρκεια του 9ημέρου, η Μεσσήνη θα αποτελέσει πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες που θα αφιχθούν στην πόλη, για να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας της «Βουλκανιώτισσας» και να ζήσουν από κοντά το φημισμένο πανηγύρι της Μεσσήνης.

Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025, στην κεντρική πλατεία της Μεσσήνης στις 8 μ.μ., η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού και η Δημοτική Φιλαρμονική Μεσσήνης θα προαναγγείλουν μουσικά τη μεγάλη θρησκευτική γιορτή της άφιξης της Ιερής εικόνας της Παναγίας της «Βουλκανιώτισσας», με ένα εορταστικό πρόγραμμα διάρκειας μισής ώρας. Καλούνται όλες και όλοι στην κεντρική πλατεία Μεσσήνης να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα που θα αποτελέσει προάγγελο της λαμπρής θρησκευτικής γιορτής που ξεκινάει το Σάββατο με την εναπόθεση της Εικόνας της Παναγίας «Βουλκανιώτισσας» στο Μετόχι της Μονής στη Μεσσήνη για ιερό προσκύνημα.