Η νέα τουριστική καμπάνια της Περιφέρειας Πελοποννήσου (video)

Με βασικό μήνυμα “Peloponnese beyond time. Greece beyond the obvious” η νέα τουριστική καμπάνια της Περιφέρειας Πελοποννήσου χτίζει στην περυσινή επιτυχημένη καλοκαιρινή καμπάνια “Peloponnese – Greece beyond the obvious” και προβάλει την διαχρονική ταυτότητα της Πελοποννήσου που στέκεται αναλλοίωτη μέσα στο χρόνο. Σε έναν κόσμο όπου όλα αλλάζουν τόσο γρήγορα, το φυσικό κάλλος και η ζεστή εμπειρία διακοπών της Πελοποννήσου αποτελούν σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε εποχή του χρόνου.

Με έναν γοητευτικό και νοσταλγικό τρόπο ο θεατής καλείται να διαπιστώσει ότι η φύση, η γαστρονομία, ο πολιτισμός και ο καθημερινός τρόπος ζωής που θα βιώσει ο επισκέπτης της Πελοποννήσου έχουν υποστεί ελάχιστες εξωτερικές παρεμβάσεις και διατηρούν την αυθεντικότητά τους. Ο θεατής «ξεναγείται» σε περιοχές και τοπόσημα μοναδικής ομορφιάς και ιστορικής σημασίας τα οποία, όπως διαπιστώνει ταυτόχρονα, δεν έχουν αλλοτριωθεί από το πέρασμα του χρόνου. Παράλληλα αναδεικνύονται εμπειρίες και επιμέρους προορισμοί δίνοντας το στίγμα ότι η Πελοπόννησος αποτελεί προορισμό για κάθε εποχή.

Η στρατηγική της καμπάνιας έχει ως αφετηρία τις τρέχουσες τάσεις στα ταξίδια και τον τουρισμό όπως διαμορφώνονται στο πλαίσιο των αλλεπάλληλων πιέσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν ταξιδιώτες και επιχειρήσεις. Η επιθυμία γνωριμίας και σύνδεσης με τοπικές κοινωνίες, η διάθεση για ταξίδια που βοηθούν τη ψυχική και σωματική ευεξία και χαλάρωση και η δυναμική στροφή σε προορισμούς και επιχειρήσεις που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα είναι βασικά κίνητρα του ταξιδιώτη της μετά Covid-19 εποχής τα οποία και θα βρει στη Πελοπόννησο. Με πρωτότυπο τρόπο τα αληθινά χρώματα, ο παραδοσιακός χαρακτήρας και η σύγχρονη πλευρά της αποκαλύπτονται στην κάμερα δίνοντας στον επισκέπτη την υπόσχεση ότι στη Πελοπόννησο θα βρει ό,τι αναζητά.

Με βασικό όχημα ένα video spot, η καμπάνια εστιάζει κυρίως σε ψηφιακά μέσα και προβάλλεται στην Ελλάδα και τις αγορές της Γερμανίας, τη Γαλλίας, της Ολλανδίας, της Ιταλίας, της Ελβετίας και της Μεγάλης Βρετανίας. Για την επιμέρους στόχευσή της -η οποία επικαιροποιείται συνεχώς- αξιοποιούνται μία σειρά από εξειδικευμένα consumer insights και online εργαλεία. Η ψηφιακή διαφημιστική προβολή πραγματοποιείται σε rich media formats σε Facebook, Instagram, YouTube και Verizon και -λαμβάνοντας υπόψη την τάση για κρατήσεις τελευταίας στιγμής- αφορά στην περίοδο Μαΐου 2022.

Οπως τονίζει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, “ως περιφερειακή Αρχή αποτελεί κεντρική μας επιδίωξη η ολοκληρωμένη προβολή όλων των ιδιαίτερων και διαχρονικών χαρακτηριστικών του τόπου μας, όπως ο πολιτισμός, το φυσικό περιβάλλον, η μακραίωνη ιστορία και η γαστρονομία με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την προσέλκυση υψηλότερου εισοδηματικά κοινού. Η νέα καμπάνια υλοποιείται στο πλαίσιο στρατηγικής με μακροπρόθεσμο προσανατολισμό που εμπνέεται από τις επιθυμίες κατοίκων και επισκεπτών και έρχεται να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις σε αυτές”.

Από την πλευρά της η αντιπεριφειάρχης Τουρισμού και Πολιτισμού Αννα Καλογεροπούλου δήλωσε: “Συνεχίζουμε με συνέπεια το έργο μας για την ανάδειξη και καθιέρωση της Πελοποννήσου ως προορισμό ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, με σεβασμό προς το περιβάλλον και την παράδοσή της και παράλληλη κάλυψη των αναγκών ενός αυξανόμενου μεριδίου ταξιδιωτών διεθνώς. Είμαστε ικανοποιημένοι που η παρουσίαση της φετινής καμπάνιας συμπίπτει με τις διακρίσεις του καλοκαιρινού σποτ σε διεθνείς διοργανώσεις και δεσμευόμαστε, για μια ακόμη φορά, για υψηλά αποτελέσματα”.