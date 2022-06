Η ώρα της κοινωνίας για τον δρόμο Καλό Νερό – Τσακώνα – Δείτε live τη συνεδρίαση στην Κυπαρισσία στο Best Hybrid 1

Σε αυτήν την κατεύθυνση χαρακτηριστικές είναι οι πρωτοβουλίες Εμπορικών Συλλόγων Συλλόγων της Μεσσηνίας και της Ηλείας, καθώς και εκπροσώπων της εστίασης, οι οποίοι πρωτοστατούν στον αγώνα για την απόληξη στην Τριφυλία, του Πάτρα – Πύργος.

Ο δρόμος Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα βρίσκεται όσο ποτέ στην επιφάνεια χάρη στους ίδιους τους πολίτες και τους επαγγελματίες οι οποίοι έχουν προκαλέσει μια διευρυμένη συνεδρίαση στο πλαίσιο αυτού του κοινού μετώπου, απόψε στις 18:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας στην Κυπαρισσία.

Η συζήτηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Best Hybrid 1. Όσοι διαθέτετε smart tv τηλεοράσεις πατήστε το “κόκκινο κουμπί” στο τηλεκοντρόλ σας και στην ενότητα LIVE επιλέξετε το BEST Hybrid 1 και παρακολουθήστε την συνεδρίαση ζωντανά από την Κυπαρισσίας. Θα έχετε επίσης τη δυνατότητα να την παρακολουθήσετε μέσω του best-tv.gr και τη σελίδα τη σελίδα της τηλεόρασης Best στο Facebook.