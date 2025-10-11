Η παρουσία Καραμανλή, η απουσία Σαμαρά και η διάρρηξη των σχέσεων του Μαξίμου με δομικό κομμάτι της βάσης της ΝΔ

Όσο και αν το μέγαρο Μαξίμου, μετά την εκδήλωση Στυλιανίδη, μιλάει -δια του κυβερνητικού εκπροσώπου- για μια «πολύ ωραία εικόνα ενότητας», σε μια προσπάθεια να καμουφλάρει τα βαθιά ρήγματα στη «γαλάζια» παράταξη, αυτά έγιναν ορατά δια γυμνού οφθαλμού από την ίδια την εκδήλωση.

Η εκκωφαντική απουσία του Αντώνη Σαμαρά (τον οποίο ο Κυρ. Μητσοτάκης διέγραψε και μετά το Μαξίμου επιχείρησε να τον εγκλωβίσει σε μια τακτική υποτιθέμενου ανοίγματος, απορρίπτοντας όμως την κριτική του πρώην πρωθυπουργού και επομένως χωρίς παραδοχή λάθους πολιτικής) σηματοδοτεί και τη «διαγραφή» ενός σημαντικού τμήματος της παραδοσιακής βάσης της ΝΔ.

Ταυτόχρονα η παρουσία στην εκδήλωση του Κώστα Καραμανλή (ο οποίος σταθερά λειτουργεί με θεσμικό τρόπο) και η συνύπαρξή του με τον Κυρ. Μητσοτάκη, καθόλου δεν συνεπάγεται και γεφύρωση του ρήγματος μεταξύ τους, όπως σε επίπεδο συμβολισμών αποτυπώθηκε και στην τυπική τους χειραψία. Και βέβαια το ρήγμα μεταξύ του πρωθυπουργού και του κ. Καραμανλή, σηματοδοτεί και ένα άλλο εξαιρετικά βαθύ ρήγμα, που είναι εκείνο του μεγάρου Μαξίμου με ένα επίσης σημαντικό δομικό κομμάτι της βάσης της ΝΔ που παραμένει στο κόμμα, αλλά αισθάνεται πλέον πολύ αποκομμένο από τη σημερινή ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο Αντώνης Σαμαράς

Τον Αντώνη Σαμαρά ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να τον διαγράψει και στη συνέχεια να παίξει μαζί του ένα blame game για το ποιος θα πάρει τον μουτζούρη της επισφράγισης της οριστικής τους ρήξης.

Σε αυτό το πλαίσιο του blame game, εντάσσονται και οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι «κανένας μας δεν είναι αρνητικός στο να επιστρέψει ένας πρώην πρόεδρός μας. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει πει ότι δεν επεδίωξε αυτή την εξέλιξη. Από εκεί και πέρα όμως, παράλληλα λέμε, ότι θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε μια εξωτερική πολιτική, η οποία ‘ψηλώνει’ ουσιαστικά τη χώρα» (6.10.2025).

Δηλώσεις που στην πλευρά Σαμαρά ακούγονται ως κάλεσμα σε μια ταπεινωτική συνθηκολόγηση, αντί έκφρασης «συγγνώμης» για τη διαγραφή, και αποδοχής της κριτικής του πρώην πρωθυπουργού, δηλαδή παραδοχής λάθους σε επίπεδο πολιτικής. Κάτι που για την σαμαρική πλευρά θα έπρεπε να συνεπάγεται η άρση της διαγραφής.

