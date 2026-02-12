Τελευταία Νέα
Η Πελοπόννησος τίμησε το έθιμο της Τσικνοπέμπτης – Οι ψησταριές πήραν φωτιά (video)

Με τις ψησταριές να παίρνουν φωτιά από νωρίς το πρωί, η Πελοπόννησος τίμησε και φέτος το έθιμο της Τσικνοπέμπτης. Σε πόλεις και χωριά, η «τσίκνα» απλώθηκε στην ατμόσφαιρα, με σουβλάκια και λουκάνικα να ψήνονται ασταμάτητα και τον κόσμο να στήνει μικρά γλέντια σε πλατείες και γειτονιές.

Η Κεντρική Αγορά Καλαμάτας πιστή στα ήθη και τις παραδόσεις τίμησε το έθιμο της Τσικνοπέμπτης. Από νωρίς το πρωί ο κόσμος αγκάλιασε την εκδήλωση που είχε στηθεί με ζωντανή, μουσική, εδέσματα και πολύ κέφι.

Μύρισε… τσίκνα παντού στη Μεσσήνη, με τη «Μεθυσμένη Πολιτεία» να δίνει το σύνθημα και με τις σημερινές εκδηλώσεις να προϊδεάζουν τα όσα ακολουθούν τις επόμενες ημέρες. Ένα πλούσιο πρόγραμμα με παραδοσιακά δρώμενα, με αποκορύφωμα τα όσα πρόκειται να συμβούν την Καθαρά Δευτέρα.

Με έντονο παλμό και αποκριάτικη διάθεση γιορτάστηκε η Τσικνοπέμπτη στις γειτονιές της Καλαμάτας. Από νωρίς στήθηκαν ψησταριές, οι δρόμοι γέμισαν μυρωδιές από ψητά και οι κάτοικοι βγήκαν έξω για να διασκεδάσουν. Ωστόσο αρκετοί ήταν εκείνοι που βρήκαν ευκαιρία να κάνουν ένα ευχάριστο διάλειμμα από την δουλειά.

Επιτέλους… το κέφι και η διασκέδαση πήραν την θέση τους στην καθημερινότητά μας, με την Τσικνοπέμπτη να το επιβάλλει αυτό, παρά τις δυσκολίες και τα όποια προβλήματα. Σε πολλές γωνιές η κατάσταση είχε τα απαραίτητα εδέσματα, χορό, τραγούδι αλλά και τις συνοδές ευχές.

Ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία Π.Ε. Αρκαδίας «Παναγιά η Γιάτρισσα» και η Περιφερειακή Ομοσπονδία ΑμεΑ Πελοποννήσου γιόρτασαν την Τσικνοπέμπτη με εκδήλωση  στα γραφεία τους στην Τρίπολη. Εκεί βρέθηκε και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός.

