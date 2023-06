Η πρό(σ)κληση… του Poseidon Ocean View έρχεται κι αυτό το καλοκαίρι για να απογειώσει κάθε εμπειρία…

Με τις ευχές του Poseidon Ocean View για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος η σεζόν ξεκινά δυναμικά με ένα τριήμερο by the sea και αξέχαστες γαστρονομικές εμπειρίες by Demetrios Pyliotis.

Με προσανατολισμό στην αυθεντική ελληνική κουζίνα και στη χρήση ελληνικών προϊόντων γρήγορα το Poseidon Ocean View αποτελεί σημείο αναφοράς για τη γαστρονομία σε ολόκληρη η Μεσσηνία προσφέροντας μοναδικές γευστικές προτάσεις κι αυτό το καλοκαίρι.

Elevate your taste δοκιμάζοντας τις luxure συνταγές που επιμελείται ο παγκοσμίου φήμης πολυβραβευμένος σεφ Δημήτρης Πυλιώτης.

Ο πρεσβευτής της ελληνικής γαστρονομίας και το τροπικό Poseidon Ocean View κατόρθωσε από την πρώτη στιγμή να εδραιωθεί στη συνείδηση των food lovers. Εκείνων που επιλέγουν την υψηλή γαστρονομία με φρέσκα και αγνά υλικά από τη μεσσηνιακή γη και θέλουν συνεχώς να ανακαλύπτουν νέα γαστρονομικά μονοπάτια.

Στην αναζήτηση της γεύσης και της ποιότητα στα καλύτερά της… ο προορισμός, κι αυτό το καλοκαίρι, είναι under the sun, by the Messinian sea, at Poseidon Ocean View…