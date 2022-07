Η Ρούλα Κορομηλά επιστρέφει στην τηλεόραση και την πρωινή ζώνη

Σύμφωνα με την τηλεοπτική εκπομπή του ΣΚΑΪ «Όλα Γκουντ» η δημοφιλέστατη παρουσιάστρια θα παρουσιάζει ένα δίωρο μαγκαζίνο στην στην ΕΡΤ1 μεταξύ 10 και 12.

Η Ρούλα Κορομηλά τα μέσα της δεκαετίας του 1980 προσλήφθηκε ως διοικητική υπάλληλος στην κρατική τηλεόραση. Το 1991, και μετά τη θητεία της στην κρατική τηλεόραση όπου παρουσίαζε την πρωινή εκπομπή Μια καλημέρα είναι αυτή μεταπήδησε στον νεοσύστατο τότε σταθμό ΑΝΤ1 παρουσιάζοντας την μακροβιότερη πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή, τον Πρωινό Καφέ.

Από τη συγκεκριμένη εκπομπή που είχε αξιοσημείωτη επιτυχία, στα τρία χρόνια που την παρουσίαζε η Ρούλα Κορομηλά “παρέλασαν” οι σημαντικότερες προσωπικότητες του καλλιτεχνικού χώρου και όχι μόνο. Στην ίδια εκπομπή, την παρουσιάστρια διαδέχτηκαν αργότερα η Πόπη Χατζηδημητρίου, η Ελένη Μενεγάκη, η Ελεονώρα Μελέτη, το δίδυμο Κατερίνα Ζαρίφη – Νίκος Μουτσινάς και η Βίκυ Καγιά.

Επίσης, το 1992 στον ΑΝΤ1 ξεκίνησε να παρουσιάζει το πρώτο σόου της ελληνικής τηλεόρασης με τον τίτλο Ciao ANT1.

Το 1994 διακόπτει το συμβόλαιο της με τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 (εγκαταλείποντας τον Πρωινό Καφέ και το Ciao AΝΤ1 που αναλαμβάνει ο Γιώργος Μαρίνος, όχι όμως με την ίδια επιτυχία) ξεκινώντας δικαστική διαμάχη με το κανάλι, για να βρει τηλεοπτική στέγη στο Mega. Εκεί παρουσιάζει την εκπομπή Μπράβο, ένα εβδομαδιαίο (στην αρχή κάθε Σάββατο και μετέπειτα κάθε Κυριακή στις 21:00) βραδινό φαντασμαγορικό σόου, που, με κάποιες μικρές αλλαγές (όπως στον τίτλο), διαρκεί έξι χρόνια στο κανάλι και σημειώνει ιδιαίτερα υψηλές τηλεθεάσεις.

Από το Μπράβο “παρέλασαν” εκτός από τις αναρίθμητες εγχώριες προσωπικότητες και εξέχουσες ξένες, όπως ο Ρίκι Μάρτιν, η Μαντόνα και ο Έρος Ραμαζότι. Τόσο στην περίπτωση του Μπράβο όσο και του Ciao Ant1 πολλές εκπομπές ήταν εορταστικού περιεχομένου και μεταδίδονταν Παραμονές Πρωτοχρονιάς ή Πάσχα. Πολλές από τις εκπομπές του Bravo μεταδόθηκαν από το δημαρχείο της Σύρου στις Κυκλάδες και τον Λυκαβηττό.

Η Ρούλα Κορομηλά και στα δύο σόου δεν περιοριζόταν στον απλό ρόλο της παρουσιάστριας, αφού χόρευε, τραγουδούσε (σε ντουέτα ή μόνη της) και έκανε σκετς. Παράλληλα στο Mega παρουσιάζει τις απογευματινές εκπομπές Bravissimo και Ε, ναι λοιπόν ενώ καθιερώνει και τους τηλεμαραθώνιους για κοινωφελείς σκοπούς. Ένας από τους τηλεμαραθώνιους που έχει παρουσιάσει, αφορούσε παιδιά με ειδικές ανάγκες, μεταδόθηκε το 1996 και διήρκεσε 30 ώρες με τη Ρούλα να παραμένει μπροστά στην κάμερα το μεγαλύτερο διάστημα της μετάδοσης, καταγράφοντας ένα ιδιότυπο ρεκόρ παρουσίασης για τα ελληνικά δεδομένα.

Από τον συγκεκριμένο τηλεμαραθώνιο συγκεντρώθηκαν 650.000.000 δραχμές για την ανέγερση πρότυπου κέντρου αποκατάστασης παιδιών που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση. Για να τιμήσει τη Ρούλα για την προσφορά της η Εταιρία Προστασίας Σπαστικών ονόμασε μία αίθουσα του κέντρου αποκατάστασης Αίθουσα Ρούλα Κορομηλά.

Το 2001 επιστρέφει μέσα από τη συχνότητα του τηλεοπτικού Alpha παρουσιάζοντας την πρώτη πρωινή εκπομπή του σταθμού με τον τίτλο Έντεκα και κάτι που λίγο καιρό αργότερα μετονομάζεται σε Καλώς τους, διαρκεί τρεις σεζόν μέχρι το καλοκαίρι του 2004 και καθιερώνει την πρωινή ζώνη του σταθμού. Παράλληλα επιστρέφει κατά διαστήματα στη βραδινή ζώνη με την εκπομπή …Στη Ρούλα, παρουσιάζοντας έκτακτες συνεντεύξεις – πορτρέτα σε δημοφιλείς προσωπικότητες που εμφανίζονται σπάνια όπως η Χαρούλα Αλεξίου, ο Νίκος Καρβέλας, ο Σταμάτης Σπανουδάκης και ο Σάκης Ρουβάς.

Τη σεζόν 2004-2005 παίρνει μεταγραφή για τον τηλεοπτικό σταθμό Star όπου αναλαμβάνει για ένα έτος την παρουσίαση πρωινής εκπομπής με τίτλο Όλε.

Απέχει ξανά για ένα χρόνο από την τηλεόραση και επιστρέφει στον Alpha αναλαμβάνοντας διοικητική θέση στον σταθμό, ως υπεύθυνη ψυχαγωγικών προγραμμάτων, ενώ παρουσιάζει και την εκπομπή Τρεις Ευχές το 2006 που μετονομάζεται σε Ζωή σαν Όνειρο. Το 2007 συμμετείχε στο talent show TV Stars: Παρουσιάστε Live, ως καθοδηγήτρια των παικτών του show, ενώ από το 2007 μέχρι τα τέλη του 2012 κατείχε διοικητική θέση στον Alpha, ως σύμβουλος προγράμματος. Μετά από αποχή τριών χρόνων από την τηλεοπτική επικαιρότητα αλλά και από κάθε δημόσια εμφάνιση, λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας, στις 26 Απριλίου 2010, επέστρεψε μπροστά στους τηλεοπτικούς δέκτες, αναλαμβάνοντας την παρουσίαση του talent show Greek Idol.

Η πρεμιέρα του show και η επιστροφή της Ρούλας σημείωσαν υψηλή τηλεθέαση, που έφτασε συνολικά στο 34.9%, ενώ στο τέταρτο της επανεμφάνισης της Κορομηλά στις οθόνες έφτασε το 43.2%.[5] Στις 3 Οκτωβρίου 2010 ανέλαβε την παρουσίαση του Big Brother που μετά από πέντε χρόνια επέστρεψε στην ελληνική τηλεόραση. Την Άνοιξη του 2011 παρουσίασε και τον δεύτερο κύκλο του Greek Idol. Στις αρχές του 2013 λύνει κοινή συναινέσει τη συνεργασία της με τον ALPHA.

Μετά από 14 χρόνια και συγκεκριμένα στις 2 Απριλίου του 2014, επέστρεψε στο MEGA, και συγκεκριμένα στην κριτική επιτροπή του show Just the 2 Of Us ενώ στις 16 Απριλίου του 2016 και μετά από 16 χρόνια από την τελευταία προβολή του σόου της ΜΠΡΑΒΟ, επανέφερε το σόου με τίτλο ΜΠΡΑΒΟ ΡΟΥΛΑ στον τηλεοπτικό σταθμό Epsilon αποτελώντας τη μεγαλύτερη μεταγραφή του σταθμού.

Η συνεργασία της με το κανάλι έληξε άδοξα και αναπάντεχα στις 20 Ιουνίου του 2016, λίγο πριν μεταδοθεί η τελευταία πανηγυρική εκπομπή από τη Σύρο, μετά από απόφαση της παρουσιάστριας λόγω πιθανών οικονομικών διαφορών και κακής συνεργασίας με τη διοίκηση του σταθμού.

