Η συγκέντρωση του ανθρώπου κρατά πλέον λιγότερο από 8 δευτερόλεπτα

Μερικά πράγματα φαντάζουν τόσο απλά, έλα όμως που δεν είναι στην πράξη. Όπως για παράδειγμα το να κάνεις focus σε κάτι και να μείνεις συγκεντρωμένος σε αυτό. Να μην ταξιδέψει αλλού, ούτε η σκέψη, ούτε το βλέμμα σου. Κάτι που αποδεικνύεται αδύνατον να μη συμβεί μετά από ελάχιστα, όχι λεπτά, αλλά δευτερόλεπτα.

Ο χρόνος που μπορεί να παραμείνει προσηλωμένος ο άνθρωπος είναι πλέον μικρότερος ακόμα και από αυτόν του χρυσόψαρου.

Η χαμένη συγκέντρωση στην εποχή των social media

Κατά μέσο όρο χάνουμε τη συγκέντρωσή μας έπειτα από μόλις 8 δευτερόλεπτα, τη στιγμή που το χρυσόψαρο τη διατηρεί έως και για 9 δευτερόλεπτα.

Αυτό έδειξε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τη Microsoft, διεξάγοντας στοχευμένες συνεντεύξεις στους συμμετέχοντες και παρακολουθώντας την εγκεφαλική τους δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Η αιτία του «κακού», όπως αποδείχθηκε είναι η κατάχρηση που κάνουμε με τα social media και γενικότερα με τον χρόνο που περνάμε σερφάροντας στο ίντερνετ.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες που χρησιμοποιούμε τείνουν να μειώνουν όλο και περισσότερο τη διάρκεια των μηνυμάτων, στοχεύοντας στην αμεσότητα μίας εικόνας, λίγων λέξεων, ενός πολύ σύντομου βίντεο.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η δημοσιογράφος Lisa Iotti, ζούμε στην εποχή της μαζικής απόσπασης της προσοχής. Με αφορμή τη συγκεκριμένη έρευνα έγραψε το βιβλίο της, 8 seconds. Journey into the Age of Distraction Paperback, όπου προσπαθεί να διερευνήσει τον κόσμο της υπερσύνδεσης, μέσα από συνεντεύξεις με ανθρώπους που παλεύουν με τον ψυχολογικός τους εθισμό στα smartphones και με πρώην εργαζόμενους της Silicon Valley, που πλέον αποκηρύσσουν τα κοινωνικά δίκτυα.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, μπορεί ο σύγχρονος άνθρωπος να έχει βελτιώσει σημαντικά την ικανότητά του να αντιμετωπίζει πολλά ζητήματα ταυτόχρονα -το λεγόμενο multitasking-, η ικανότητά του όμως να παραμένει συγκεντρωμένος σε ένα πράγμα, ένα κείμενο ή μία ομιλία ή μία παράσταση/ταινία/σειρά που παρακολουθεί χωρίς να τσεκάρει διαρκώς το feed σε Facebook και Instagram έχει μειωθεί δραματικά.

Ένας επίσης ενδιαφέρον εύρημα, είναι ότι ο εγκέφαλός μας έχει εθιστεί κατά κάποιο τρόπο στα έντονα ερεθίσματα, που μπορεί να εκδηλώνονται μέσα από ζωηρά χρώματα ή ηχητικά εφέ. Συνεπώς, οποιαδήποτε δραστηριότητα στον offline κόσμο, που δεν έχει κάτι το «επιβλητικό» να μην μπορεί να μας προσελκύσει για πολύ το ενδιαφέρον.