Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα όρια ταχύτητας στους δρόμους -Τέλος τα 130 χλμ./ώρα από την Εθνική Οδό

Η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται πλέον σχεδόν σε κάθε τεχνολογικό τομέα, ωστόσο βρίσκει εφαρμογή και στην οδική ασφάλεια, και πιο συγκεκριμένα στην πιο ευέλικτη ρύθμιση των ορίων ταχύτητας.

Η Ισπανία αποφάσισε να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για τον έλεγχο των ορίων ταχύτητας. Πιο συγκεκριμένα, ο αλγόριθμος αναλύει τα κυκλοφοριακά δεδομένα μέσω καμερών στην εθνική οδό ΑΡ-7 στην Ταρραγόνα της βορειοανατολικής Ισπανίας και προσαρμόζει το όριο ταχύτητας αυξάνοντας ή μειώνοντάς το.

Η επαρχία της Ταρραγόνας γίνεται έτσι η πρώτη περιοχή στην Ισπανία όπου επιτρέπεται η οδήγηση με έως 150 χλμ./ώρα σε ορισμένες χρονικές περιόδους. Πρόκειται όχι μόνο για μία αλλαγή-ορόσημο στα όρια ταχύτητας, αλλά και για μια πρωτοποριακή προσέγγιση στον έλεγχο της κυκλοφορίας με τη χρήση λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης που αναλύει τα δεδομένα κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο.

