Η θερμή υποδοχή της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής στην Καλαμάτα (video)

Συνέντευξη Τύπου με θέμα “Προοπτικές ανάπτυξης της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής” παραχώρησαν στην Καλαμάτα την Παρασκευή 2 Ιουνίου ο Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής κ. Αλέξανδρος Κοντός και στελέχη της Εταιρίας σε κεντρικό ξενοδοχείο με αφορμή την περαιτέρω ενίσχυση των εργασιών της Εταιρίας στην περιφέρεια.

Στη Συνέντευξη Τύπου, εκτός από τον Πρόεδρο συμμετείχαν οι κ.κ. Ανδρέας Δημητρίου, Πρόεδρος του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων «Πίνδος» και Μέλος του ΔΣ της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής, Στάθης Γκόργκας, Εμπορικός Διευθυντής της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής και Δημήτρης Γκούτσης, Επιθεωρητής Πωλήσεων. Στην ημερίδα παρέστησαν επίσης διακεκριμένοι συνεργάτες της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής από το ιδιωτικό δίκτυο καθώς και στελέχη της Εταιρίας.

Στην εισήγησή του ο Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής κ. Κοντός, αφού αναφέρθηκε στην πορεία της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής, που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά εδώ και 45 χρόνια, τόνισε την αμιγώς συνεταιριστική φιλοσοφία της εταιρίας, που άλλωστε προκύπτει και από τη μετοχική της σύνθεση, εξ ολοκλήρου αποτελούμενη από σπουδαίους ελληνικούς συνεταιριστικούς οργανισμούς αλλά και ευρωπαϊκούς κολοσσούς της συνεταιριστικής ιδέας, όπως η ιταλική Unipol, η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρία στην Ιταλία με τζίρο πάνω από 14 δις, η γαλλική Macif και η P&V Βελγίου, που της εξασφαλίζουν κεφαλαιακή επάρκεια και υψηλή τεχνογνωσία.

Ο κ.Κοντός επίσης ανέφερε ότι η παρουσία των εκπροσώπων της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής στην Καλαμάτα έχει στόχο να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις σχέσεις με την ευρύτερη περιφέρεια. Παράλληλα, έκανε λόγο στην δημιουργία δύο νέων ασφαλιστικών προγραμμάτων το Synet Home και το Synet Health for All, που ήρθαν για να αλλάξουν τα δεδομένα στην ιδιωτική ασφάλιση και να προσφέρουν λύσεις με χαμηλό κόστος στους καταναλωτές. Συγκεκριμένα το Synet Health for All, το νέο προϊόν της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής απευθύνεται κυριολεκτικά σε όλους βάζοντας την ιδιωτική ασφάλιση σε κάθε σπίτι, αφού η ηλικία εισόδου είναι από 1 μηνός έως 70 ετών, ενώ ένας ενήλικας μπορεί να ασφαλιστεί από 12 ευρώ το μήνα! Από την άλλη πλευρά το Synet Home προσφέρει ένα πλήρες πακέτο ασφάλισης κατοικίας μόνο από 9 ευρώ τον μήνα ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των καταναλωτών του σήμερα.

Ο κ.Κοντός δεν παρέλειψε να τονίσει ότι η Συνεταιριστική Ασφαλιστική είναι μία ανθρώπινη εταιρία που αποζημιώνει άμεσα και δίκαια.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο κ. Δημητρίου Πρόεδρος του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων «Πίνδος» και Μέλος του ΔΣ της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής, ο οποίος αναφέρθηκε στην μακροχρόνια και ενεργή συνεργασία των δύο οργανισμών προς όφελος των συνεταιριστών παραγωγών και των εργαζομένων, ενώ παράλληλα δεσμεύτηκε να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο οι δεσμοί τους. Τόνισε επίσης ότι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής είναι να επιχειρεί με μεγαλύτερη εξωστρέφεια.

Στη δική του παρέμβαση, ο Εμπορικός Διευθυντής, κ. Στάθης Γκόργκας επεσήμανε ότι η Συνεταιριστική Ασφαλιστική δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους ασφάλισης με σύγχρονα και ευέλικτα προγράμματα που απευθύνονται σε όλους, τόσο σε ιδιώτες όσο και στους επιχειρηματίες. Αναφέρθηκε επίσης στο εκτενές δίκτυο της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής που ξεπερνάει τα 1500 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα ενώ αναφέρθηκε ότι η Εταιρία ετησίως αποδίδει περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ αποζημιώσεις σε 120 χιλιάδες πελάτες του δικτύου της ενώ στις φυσικές καταστροφές και στα έντονα φυσικά φαινόμενα ήταν πάντα δίπλα στους ασφαλισμένους της καταβάλλοντας άμεσα τις αποζημιώσεις τους.

Τέλος ο κ. Δημήτρης Γκούτσης, ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες της εταιρείας που ταξίδεψαν από όλους τους νομούς της Πελοποννήσου για να βρεθούν στην Καλαμάτα και δεσμεύτηκε ότι θα δώσουν άπαντες τον καλύτερο εαυτό τους για να γίνει ακόμη πιο ισχυρό το brand της εταιρείας, προσφέροντας σύγχρονα εργαλεία και καινοτόμα προϊόντα στους συνεργάτες της.

Σε κλίμα αισιοδοξίας και θετικής διάθεσης, δεσμεύτηκαν όλοι από κοινού να ενισχύσουν τους δεσμούς τους και να συνεισφέρουν όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά στην περαιτέρω ανάπτυξη της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής.

Σχετικά με τη Συνεταιριστική Ασφαλιστική:

Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική ιδρύθηκε το 1979 με στόχο τη δημιουργία εξειδικευμένων προγραμμάτων που θα κάλυπταν ατομικά τις ανάγκες των αγροτών.

Το 1994 η Συνεταιριστική έγινε η εταιρία όλων των μορφών συνεταιρισμού και κοινωνικής οικονομίας της χώρας μας. Παράλληλα, εισήλθαν στο μετοχικό της κεφάλαιο, κορυφαίες συνεταιριστικές επιχειρήσεις της Ευρώπης, οι οποίες ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο τη συνεταιριστική οικογένεια.

Σήμερα, το 50,55% του μετοχικού κεφαλαίου της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής ανήκει σε ελληνικές συνεταιριστικές ενώσεις και τράπεζες και το υπόλοιπο 49,45% σε κορυφαίες ευρωπαϊκές συνεταιριστικές οργανώσεις. Εταιρίες όπως η Unipol (Ιταλία), Macif (Γαλλία) και P&V (Βέλγιο), προσφέρουν την τεχνογνωσία τους και την υποστήριξή τους σε κάθε στρατηγικό βήμα της Συνεταιριστικής.

