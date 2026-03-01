Η Υπαπαντή, η Καλαμάτα και ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος: Παρόν, παρελθόν και το βλέμμα στο μέλλον της Εκκλησίας

Του Σωτήρη Μ. Τζούμα

Το κείμενο αυτό είχε αρχίσει να γράφεται μέρες πριν αλλά λόγω ανυπέρβλητων δυσκολιών ολοκληρώθηκε σήμερα. Και το αναρτώ γιατί έχω την απόλυτη βεβαιότητα ότι έχει κάτι να πει στον αναγνώστη.

Η εορτή της Παναγίας της Υπαπαντής κάθε χρόνο,δεν είναι απλώς μια θρησκευτική πανήγυρη για την Καλαμάτα. Είναι σημείο αναφοράς, ταυτότητα και ζωντανή παράδοση που διαπερνά γενιές Μεσσηνίων. Συνυφασμένη με την καθημερινότητα, τις χαρές και τις αγωνίες των κατοίκων όλης της Μεσσηνίας , η Υπαπαντή λειτουργεί ως πνευματικός άξονας γύρω από τον οποίο περιστρέφεται η ζωή της πόλης αλλά και ολόκληρου του νομού.

Από στόμα σε στόμα μεταφέρονται ιστορίες και θρύλοι για τη χάρη της Παναγίας, ενισχύοντας την πίστη και το ηθικό των πιστών.

Δεν είναι τυχαίο ότι μικροί και μεγάλοι αναμένουν με συγκίνηση κάθε χρόνο αυτή τη μέρα, συμμετέχοντας μαζικά στις ακολουθίες και, κυρίως, στη μεγαλοπρεπή λιτανεία της εικόνας στους δρόμους της Καλαμάτας.

Χιλιάδες πιστοί ακολουθούν την Παναγία, πεπεισμένοι ότι ευλογεί τα σπίτια και τις εργασίες τους. Μάλιστα, η λαϊκή ευσέβεια έχει εδραιώσει την αντίληψη ότι η λιτανεία πρέπει να πραγματοποιείται με κάθε καιρό.

Κι όμως, σχεδόν πάντα, ο ήλιος κάνει την εμφάνισή του ανήμερα της εορτής, επιβεβαιώνοντας τον λαϊκό μύθο πως «της Υπαπαντής ποτέ δεν βρέχει». Ακόμη και φέτος, μετά από μια θυελλώδη παραμονή, η ημέρα ξημέρωσε ηλιόλουστη, σαν μια ευλογία πάνω στην πόλη.

Ωστόσο, ο φετινός εορτασμός είχε μια απρόσμενη σκιά. Ο οικείος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος Γ΄, για πρώτη φορά στα 19 χρόνια της ποιμαντορίας του, δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στις ιερές ακολουθίες- εσπερινό και θεία λειτουργία- λόγω σοβαρής ενόχλησης στη μέση του. Μάλιστα όπως πληροφορηθήκαμε από ανακοινωθέν της Μητρόπολης υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση η οποία ετελεσφόρησε επιτυχώς και τώρα αναρρωνύει.

Να πούμε όμως κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο :η μη ολοκληρωτική συμμετοχή του στον εορτασμό εφέτος έγινε ιδιαιτέρως αισθητή και προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον και ανησυχία για την υγεία του.

Κι αυτό γιατί ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος- μετά από δύο δεκαετίες ποιμαντορίας – δεν είναι απλώς ένας ακόμη Ιεράρχης.

Στα χρόνια αυτά που κρατά τα ηνία της Μητρόπολης Μεσσηνίας, έχει οικοδομήσει μια ουσιαστική σχέση με τον λαό, τις τοπικές αρχές και το χριστεπώνυμο πλήρωμα. Μια σχέση πατρός προς τέκνα – αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού.

Η Μεσσηνία ευλογήθηκε να έχει δυναμικούς Ποιμενάρχες όλα τα χρόνια.

Τα τελευταία μάλιστα 80 χρόνια είχε τρεις Χρυσοστόμους. Και οι τρεις σημαντικοί και ξεχωριστοί: Χρυσόστομος ο Α ´ Δασκαλάκης- 1945-1961( ο από Γυθείου και Οιτύλου),Χρυσόστομος ο Β ´ Θέμελης-1965-2007( από Επίσκοπος Θαυμακού) και Χρυσόστομος ο Γ ´ Σαββάτος- 2007- έως σήμερα.

Ο νυν Μητροπολίτης Χρυσόστομος ο Γ ´, ξεχωρίζει για την πνευματική του συγκρότηση και τον δυναμικό και παρεμβατικό λόγο του. Πανεπιστημιακός καθηγητής, με καθαρό λόγο και ξεκάθαρες θέσεις, δεν δίστασε ποτέ να μπει στην πρώτη γραμμή όταν η Εκκλησία ή η κοινωνία το απαιτούσαν. Αυτή του η στάση τον έχει φέρει κατά καιρούς σε αντιπαράθεση ακόμη και με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο , παρά το γεγονός ότι υπήρξε θερμός υποστηρικτής και εκ των αρχιτεκτόνων της εκλογής του.

Ο Χρυσόστομος είναι Ιεράρχης με πυγμή και διορατικότητα. Αναλαμβάνει δύσκολες αποστολές και τις φέρνει εις πέρας, συχνά σηκώνοντας μόνος του μεγάλο βάρος.Μάχεται,αγωνίζεται και τολμά και δεν διστάζει να τα βάλει με τους εκάστοτε κυβερνώντες και εν γένει με τους τους πολιτικούς, όταν με τη στάση και τις αποφάσεις τους υποτιμούν και προσβάλλουν την Εκκλησία και την πίστη των Ελλήνων.

Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι συγκαταλέγεται στους πλέον προβεβλημένους Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος και φρόντισε και ο ίδιος γιαυτό.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι φυσικό να έχει μπει στο κάδρο των εν δυνάμει υποψηφίων για τον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο. Πολλοί θεωρούν ότι είναι ένας εκ των τριών ισχυρών «δελφίνων» για την επόμενη μέρα . Ήδη διαφαίνεται ότι ένας σημαντικός αριθμός Ιεραρχών βλέπει την προοπτική αυτή με θετικό μάτι, αν και μέχρι την ώρα των Αρχιεπισκοπικών εκλογών έχουμε να δούμε και να ακούσουμε ακόμη πολλά.

Η μετά-Ιερώνυμο εποχή αναμένεται να είναι και θα αποδειχθεί απαιτητική. Οι προκλήσεις για την Εκκλησία για το μέλλον θα είναι μεγάλες: κοινωνικές, πνευματικές, αλλά και διοικητικές. Οι επόμενες εκλογές για τον πρώτο θρόνο της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν θα είναι απλώς μια διαδικασία διαδοχής, αλλά μια κρίσιμη στιγμή για την πορεία της Εκκλησίας και τη θέση της στον σύγχρονο κόσμο.

Ήδη αρχίζουν να διακρίνονται οι Ιεράρχες που θα διεκδικήσουν τη θέση αυτή και οι οποίοι έχουν όραμα για την Εκκλησία, έστω και αν οι προσεγγίσεις τους διαφέρουν.

Το βέβαιο είναι ότι ο επόμενος Αρχιεπίσκοπος δεν πρέπει και -όπως ελπίζουν πολλοί-δεν θα είναι προϊόν παρασκηνιακών συμφωνιών ή προσωπικών ισορροπιών, αλλά εν Αγίω Πνεύματι εκλογή και επιλογή βασισμένη στο καλό της Εκκλησίας και του ποιμνίου της.

Θα πρέπει να δούμε και να ζυγίσουμε το έργο του κάθε υποψηφίου στην επαρχία του και να κατανοήσουμε πλήρως το όραμα του καθενός αλλά και αυτά που προσδοκά και πρεσβεύει.

Η εποχή που οι Αρχιεπίσκοποι ήταν προϊόντα του δοκιμαστικού σωλήνα των πολιτικών και των μεγάλων συμφερόντων πέρασε ανεπιστρεπτί. Και η Εκκλησία της Ελλάδος κρατά την σκυτάλη και σε αυτό τον τομέα εδώ και πολλές δεκαετίες.

Μάλιστα μέχρι και την εκλογή του Αρχιεπισκόπου η εκάστοτε κυβερνητική εξουσία- αρχικά τα ανάκτορα και αργότερα οι κυβερνήσεις – επέβαλαν τους Αρχιεπισκόπους της αρεσκείας τους για ευνοήτους λόγους.

Από την εκλογή του Χριστοδούλου και μετά- ήταν η πρώτη ελεύθερη και ανεπηρέαστη από πολιτικούς εκλογή Αρχιεπισκόπου – σηματοδοτήθηκε μία νέα αρχή, η οποία συνεχίστηκε στις Αρχιεπισκοπικές εκλογές του 2008 και σίγουρα θα συνεχιστεί!

Σε αυτή τη συγκυρία, ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος εμφανίζεται ως μια από τις ισχυρές και αξιόπιστες φωνές.

Είναι ένας Ιεράρχης που συνδυάζει γνώση, τόλμη και ποιμαντική ευαισθησία – χαρακτηριστικά που τον κατατάσσουν στο κεντρικό κάδρο των τεκταινόμενων στην Εκκλησία μας.

Και δόξα τω Θεώ υπάρχουν πολλές τέτοιες ισχυρές παρουσίες Ιεραρχών στην Εκκλησία μας. Άλλες το δείχνουν με δυναμικό και απροκάλυπτο τρόπο ενώ κάποιες άλλες περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να μιλήσουν και να δώσουν το παρών.

Σίγουρα δεν ξέρουμε πως θα εξελιχθεί αυτή η κρίσιμη μάχη.

Το βέβαιο είναι ότι τόσο ο Σεβ. Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος όσο και οι άλλοι προβεβλημένοι Ιεράρχες της Εκκλησίας μας ( στους οποίους θα αναφερθώ εκτενώς σε επόμενα ρεπορτάζ, σε προς έναν) θα βρίσκονται στο επίκεντρο των εκκλησιαστικών μας πραγμάτων και θα αποτελούν τα κεντρικά πρόσωπο της Εκκλησίας μας όχι μόνο σήμερα, αλλά και αύριο- από όποια θέση! Υγεία να έχουν και υγεία να έχουμε για να τα γράφουμε!

ΠΗΓΗ exapsalmos.gr