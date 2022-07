Η Υπουργός Πολιτισμού στην πρεμιέρα του 28ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Παρουσία της υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη και του υφυπουργού Σύγχρονου Πολιτισμού Νικόλα Γιατρομανωλάκη θα πραγματοποιηθεί η έναρξη του 28ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022 και ώρα 21.00, στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας.

Το Φεστιβάλ ανοίγει τις πόρτες του στις 15 και 16 Ιουλίου με ένα έργο-σταθμό στην ιστορία του σύγχρονου χορού, το TRIPTYCH: The missing door, The lost room and The hidden floor των Peeping Tom. Πρόκειται για μια δίωρη πολυβραβευμένη δημιουργία των Gabriela Carrizo και Franck Chartier σε νέα σύνθεση (του 2020) βασισμένη στο έργο Adrift, το οποίο δημιουργήθηκε για το Nederlands Dans Theater (NDT1).