ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρικό ρεύμα: Άνοδος στα σταθερά τιμολόγια – Τί δείχνει η σύγκριση το τελευταίο πεντάμηνο

Διαφορές σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025 δείχνει η σύγκριση των σταθερών τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος που ισχύουν πλέον για το Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ, εκ πρώτης όψεως προκύπτει ότι το εύρος στα μπλε τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος δεν έχει αλλάξει σημαντικά και κυμαίνεται από τα 8,99 έως τα 36 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Εντούτοις, μια πιο προσεκτική ματιά δείχνει ότι ενώ τον Οκτώβριο υπήρχαν οκτώ προϊόντα με τιμή κάτω από τα 10 λεπτά, πλέον υπάρχουν μόνο πέντε. Μάλιστα, τρία εξ αυτών αφορούν συνδυασμό ρεύματος με φυσικό αέριο και αν τα εξαιρέσουμε, τότε μόνο δύο βρίσκονται κάτω από το φράγμα των 10 λεπτών.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

