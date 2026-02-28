Ιράν: Σκοτώθηκαν ο υπουργός άμυνας και ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης από πλήγματα του Ισραήλ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για την επιχείρηση μεγάλης κλίμακας του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, που είχε στόχο την εξουδετέρωση ηγετικών στελεχών της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ειδικότερα, ο διοικητής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, στρατηγός Μοχάμαντ Πακπούρ, και ο υπουργός Άμυνας του Ιράν, Αμίρ Νασιρζαντέχ, φέρεται να σκοτώθηκαν στα σημερινά (28.02.2026) πλήγματα του Ισραήλ στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Νωρίτερα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν εκτιμήσει ότι ο Πακπούρ, ο Νασιρζαντέχ και ο επικεφαλής των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών πιθανότατα έχουν σκοτωθεί, ωστόσο αργότερα τρεις πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση μίλησαν στο Reuters και επιβεβαίωσαν τον θάνατό τους.

Αρκετοί κορυφαίοι αξιωματούχοι του ιρανικού καθεστώτος και της στρατιωτικής ηγεσίας βρέθηκαν στο στόχαστρο των επιθέσεων, μεταξύ αυτών ο ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ και ο πρόεδρος της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν.

