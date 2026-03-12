Iσραηλινή επένδυση 136,5 εκατ. ευρώ με 5* ξενοδοχείο και παραθεριστικό χωριό στην Καλαμάτα – Πώς θα είναι (pics)

Στο ύψος των 136,5 εκατ. ευρώ κοστολογείται η επένδυση ισραηλινών συμφερόντων που προωθείται στο δυτικό τμήμα της παραλίας του δήμου Καλαμάτας για πολυτελές τουριστικό χωριό μαζί με ξενοδοχείο 5 αστέρων.

Το project συνδέεται με την εταιρεία IDM Capital με παρουσία άνω των 30 ετών στο real estate σε Ευρώπη, αλλά και την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις ΗΠΑ, έχοντας ιδρυθεί από τον Pinni Sarfati.

Στη Γηραιά Ήπειρο ο ίδιος δραστηριοποιήθηκε το 1999 με projects κυρίως στο κομμάτι των επαγγελματικών ακινήτων στην Κεντρική Ευρώπη, αλλά και πιο ώριμες αγορές όπως η Γερμανία, ενώ στη χώρα μας έχει παρουσία και στο χώρο της ενέργειας.

Η IDM Capital έχει παρουσία και στις ΗΠΑ, στον τομέα των ακινήτων (επαγγελματικών και οικιστικών) με ιδιοκτησίες στη Νέα Υόρκη και το Μανχάτταν.

Τώρα όσον αφορά το νέο project της Καλαμάτας πρόκειται για την «ανάπτυξη σύγχρονου, πολυτελούς τουριστικού παραθεριστικού χωριού στο δυτικό τμήμα της παραλίας του Δήμου Καλαμάτας» της εταιρείας «IDM KALAMATA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με το σχετικό φάκελο να έχει υποβληθεί στην Εnterprise Greecε ήδη από πέρυσι προκειμένου να προχωρήσει στο πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων.

Όπως επισημαίνεται στο σχετικό φάκελο, το προτεινόμενο έργο αφορά τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, οργανωμένου

τουριστικού υποδοχέα, στη θέση «Μπουρνιάς», στο δυτικό τμήμα της παραλίας του δήμου Καλαμάτας.

