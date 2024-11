Ιστορική στιγμή για τον αθλητισμό της Πελοποννήσου – Έλληνες του Σικάγο ίδρυσαν τον ASTERA TRIPOLIS CHICAGO F.C.

Ο ASTERAS TRIPOLIS CHICAGO F.C. ιδρύεται από Έλληνες του Σικάγο με πρωτοβουλία του επιχειρηματία, κ. Αγησίλαο Δεληγιάννη και υπάρχει πρόθεση και διάθεση να στηριχθεί συνολικά από τους ομογενείς. Σκοπός της ομάδας είναι η διάδοση και η ανάπτυξη των ιδεών και των αθλητικών αρχών που πρεσβεύει η ομάδα μας. Επίσης, η ποδοσφαιρική ομάδα που δημιουργείται με τη στήριξη και τη συνεργασία του ASTERAS AKTOR, θα αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για τους συμπατριώτες μας που ζουν στο Σικάγο, σε αθλητικό και πολιτιστικό επίπεδο.

Επιπλέον, θα αποτελέσει μια προοπτική αθλητικής ενασχόλησης για νεαρά παιδιά, ειδικά των Ελλήνων ομογενών, αφού οι ομάδες που θα αγωνίζονται στα πρωταθλήματα της Πολιτείας θα είναι χωρισμένες σε ηλικιακές βαθμίδες.

Για ακόμη μία φορά καλοσωρίζουμε τον ASTERAS TRIPOLIS CHICAGO F.C. στην οικογένειά μας και ευχόμαστε όμορφες αθλητικές και κιτρινομπλέ στιγμές.

Δημήτρης Μποροβήλος (Αντιπρόεδρος ΠΑΕ): “Για εμάς στον ASTERAS AKTOR η στιγμή είναι συγκινητική. Η δημιουργία ενός ποδοσφαιρικού τμήματος στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, το οποίο θα φέρει το όνομα της ομάδας μας στην πραγματικότητα θα αποτελεί το σημείο αναφοράς για τους Αρκάδες ομογενείς του Σικάγο, είναι ένας ιστορικός σταθμός στη διαδρομή του συλλόγου. Ευχαριστούμε τον κ. Αγησίλαο Δεληγιάννη για τις προσωπικές του ενέργειες και για τη συνεργασία, είμαστε στο πλευρό του. Θα στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις την προσπάθεια και καλούμε όλους τους Αρκάδες του Σικάγο και συνολικά τους Έλληνες ομογενείς να την αγκαλιάσουν με όποιο τρόπο μπορούν. Οι νεαροί αθλητές του ASTERAS TRIPOLIS CHICAGO F.C. είναι για εμάς σαν παιδιά μας. Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία, να απολαύσουν την αθλητική διαδρομή τους και θυμίζουμε ότι αυτός ο σύλλογος, εκτός από τον αθλητισμό, ευνοεί και τον πολιτισμό, αφήνοντας σημαντική κληρονομιά ήθους και αρχών για τις επόμενες γενιές. Καλωσορίσατε στον ΑΣΤΕΡΑ μας”.

Αγησίλαος Δεληγιάννης (Ιδρυτής ASTERAS TRIPOLIS CHICAGO F.C.): “Είμαι βαθύτατα ευγνώμων για την ανεκτίμητη υποστήριξη και καθοδήγηση του ASTERAS AKTOR F.C και του κ. Δημήτρη Μποροβήλου κατά την δύσκολη νέα αρχή της νέας ομάδας, ASTERAS TRIPOLIS CHICAGO F.C. Η αδιάκοπη βοήθειά σας υπήρξε καθοριστική για να μας καθοδηγήσει σε αυτό το ταξίδι και εκτιμούμε ειλικρινά την εμπιστοσύνη σας στο συλλογικό μας όραμα. Eίμαστε ενθουσιασμένοι για τις μελλοντικές συνεργασίες και τις νίκες που θα προκύψουν από τον κοινό μας στόχο. Οι βασικές αρχές και αξίες του ASTERAS TRIPOLIS CHICAGO F.C. περιστρέφονται γύρω από την καλλιέργεια ενός θετικού και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τους παίκτες μας, δίνοντας έμφαση στον αθλητισμό, την ομαδικότητα, τον σεβασμό, την πειθαρχία, την ανάπτυξη και την κοινότητα. Είμαστε αφοσιωμένοι στο να κρατάμε τους νεαρούς παίκτες συνδεδεμένους με τη χαρά του ποδοσφαίρου, ενώ ταυτόχρονα εμφυσούμε περηφάνια για τις ρίζες μας, την πατρίδα μας, την ποδοσφαιρική μας ομάδα, ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ και την Ελλάδα. Είμαστε έτοιμοι για ένα μέλλον γεμάτο με ανάπτυξη και επιτυχία”.

Η ΟΜΑΔΑ

Ο ASTERAS TRIPOLIS CHICAGO F.C. χωρίζεται ηλικιακά σε τρία τμήματα, με παιδικές ομάδες, εφηβικές και ενηλίκων. Τα παιδιά θα αγωνίζονται σε επιλεγμένα πρωταθλήματα και τουρνουά με υψηλό επίπεδο και ανταγωνισμό. Η ομάδα ενηλίκων θα αγωνιστεί στις 3 Νοεμβρίου στο τουρνουά Fall CUP 2024 9vs9, το οποίο θα διεξαχθεί στο Chicago και στο New stadium of the CHICAGO FIRE FC με τη συμμετοχή περισσότερων από 20 ομάδων.

Προπονητής της ομάδας θα είναι ο Έλληνας ομογενής, κ. Αριστοτέλης Κολίτσας. Έχει αγωνιστεί ως ποδοσφαιριστής τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αμερική, ενώ έχει εργαστεί ως προπονητής στην ομάδα Barrington High School από το 1998 και στην FC STARS. Είναι καθηγητής φυσικής αγωγής τα τελευταία 27 χρόνια έχοντας:

Bachelor in Physical Education (K-12) (UIC)

Master’s in Exercise Physiology (UIC)

Masters in Education (Walden University)

Instagram: https://www.instagram.com/asteras_tripolis_chicago_f.c/?igsh=eDBhcjhuaDJ3OXRt#

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61567618717271