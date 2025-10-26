Τελευταία Νέα
Καιρός: Διαταραχή εξπρές με βροχές, καταιγίδες αλλά και 30αρια

Διαταραχή express τύπου «Π» με βροχές, καταιγίδες και 30άρια έρχεται τη Δευτερά, με τους μετεωρολόγους να αναφέρουν πως τις επόμενες μέρες ο καιρός θα είναι βροχερός αλλά και ζεστός.

Στην ανάρτησή του στα social media ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, εξηγεί πως τις επόμενες ημέρες αναμένονται βροχές και καταιγίδες, ωστόσο η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τοπικά τους 30 βαθμούς κελσίου.

Οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν μέχρι και τη Δευτέρα αγγίζοντας τοπικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια στιγμή καταιγίδες και βροχές θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Σύμφωνα, πάντα με τον ίδιο χωρίς προβλήματα θα γίνει και η παρέλαση στις 28 Οκτωβρίου.

