Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία τύπου «Π» από την Ιταλία – Δύσκολες μέρες Πέμπτη και Παρασκευή

Με έντονη βροχόπτωση θα κυλήσει ο καιρός έως τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, όπως προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα φαινόμενα αναμένεται να ξεπεράσουν κατά 80 με 90% τα κανονικά επίπεδα, ιδιαίτερα στα Δυτικά, Κεντρικά και Βόρεια τμήματα της Ελλάδας, καθώς και στο Ανατολικό Αιγαίο.

Τα καιρικά συστήματα που προέρχονται από την Ιταλία θα επηρεάσουν σημαντικά τη χώρα, με το πρώτο κύμα να προκαλεί έντονες βροχές την Πέμπτη και την Παρασκευή. Παράλληλα, ο μετεωρολόγος εκτιμά ότι οι βροχές θα αρχίσουν να υποχωρούν κατά την εβδομάδα από 6 έως 13 Οκτωβρίου.

Ο Θοδωρής Κολυδάς συνόδευσε τις προβλέψεις του με μια ελληνική παροιμία γράφοντας: «Ο μήνας χάνει τα νερά, ο χρόνος δεν τα χάνει».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«☔”Ο ΜΗΝΑΣ ΧΑΝΕΙ ΤΑ ΝΕΡΑ, Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΕΝ ΤΑ ΧΑΝΕΙ” (ΑΙΣΙΟΔΟΞΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑ.

✅Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Με πολλές βροχές θα κυλήσει ο καιρός έως και τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδος και σε επίπεδα που ξεπερνούν το 80 με 90% πάνω από τα κανονικά, ιδίως στα Δυτικά, τα Κεντρικά και Βόρεια καθώς και το Ανατολικό Αιγαίο (περίπου καιρός του “Π”). Τα χαμηλά που έρχονται από την Ιταλία θα επηρεάσουν και τη χώρα μας με το πρώτο σύστημα να προκαλεί πολλές βροχές την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή.

✅Την εβδομάδα από 6-13 Οκτωβρίου οι βροχές θα υποχωρήσουν σύμφωνα με την μεσοπρόθεσμη πρόγνωση του @ECMWF,@CivPro_GR,@Starchannelnew1,@duthnac, @EMY_HNMS».

