Καιρός: Και επίσημα… φθινόπωρο -Τέλος η ανομβρία, πότε έρχονται τα πρωτοβρόχια

Το σκηνικό της ανομβρίας θα συνεχιστεί στη χώρα και τις επόμενες ημέρες, ωστόσο αυτό φαίνεται να αλλάζει προς τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Όπως αναφέρει, σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας ο αντικυκλώνας που έχει ταλαιπωρήσει τη χώρα, διατηρώντας την παρατεταμένη ανομβρία του προηγούμενου διαστήματος «καταρρέει» και επιτέλους «έρχονται τα πρωτοβρόχια». «Αισιόδοξα είναι τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία σχετικά με τις πολυπόθητες βροχές στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα το ατμοσφαιρικό βουνό (αντικυκλώνας) που βρίσκεται πάνω από την περιοχή μας φαίνεται να καταρρέει το επόμενο Σαββατοκύριακο και να ανοίγει το δρόμο για βροχοφόρα συστήματα.

Ωστόσο μέχρι τότε θα απολαύσουμε αρκετή ηλιοφάνεια, οι άνεμοι σταδιακά θα εξασθενήσουν (περαιτέρω ενίσχυση από την Παρασκευή 26/9) και η θερμοκρασία θα ξεπερνά τους 30 βαθμούς σε πεδινές περιοχές.

