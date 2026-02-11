Καιρός: Σε κόκκινο συναγερμό Ηλεία, Αχαΐα και Σπάρτη για τον κίνδυνο πλημμυρών από την κακοκαιρία

Η κακοκαιρία που βρίσκεται προ των πυλών έχει σημάνει συναγερμό σε Ηλεία και Αχαΐα με τις περιοχές αυτές να αντιμετωπίζουν κίνδυνο λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που αναμένονται.

Σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» τίθενται από σήμερα έως και την Παρασκευή 13.02.2026 οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» από σήμερα Τετάρτη (11.02.2026) έως και την Παρασκευή (13.02.2026) τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αλλά και την Σπάρτη για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ