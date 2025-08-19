Καλαμάτα: 16χρονοι ρομά έκλεψαν μοτοσικλέτα

Στην πόλη της Καλαμάτας την 18η Αυγούστου οι δυο ανήλικοι ρομά έκλεψαν μοτοσικλέτα. Το συμβάν έλαβε χώρα στις 7 μ.μ. στον χώρο στάθμευσης οχημάτων στο ΚΤΕΛ της Καλαμάτας, εκεί οι δυο 16χρονοι ρομά κατάφεραν να κλέψουν μοτοσικλέτα 61χρονου παθόντα ο οποίος ωστόσο το αντελήφθη και άμεσα έσπευσε στο τμήμα για καταγγείλει την κλοπή πήγε έδωσε κατάθεση και περιγραφή.

Άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν τους ανήλικους κλέφτες, τους οποίος αναγνώρισε ο παθόντας και συνελήφθησαν. Η μοτοσικλέτα αποδόθηκε στον κάτοχό της. Ένας εκ των δυο 16χρονων δεν είχε ταυτότητα συνελήφθη και γι’ αυτό τον λόγο.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθησαν, χθες (18.8.2025) το απόγευμα, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ) Μεσσηνίας, -2- ανήλικοι ημεδαποί, γιατί όπως προέκυψε, λίγο νωρίτερα στην Καλαμάτα, αφαίρεσαν σταθμευμένη δίκυκλη μοτοσικλέτα ημεδαπού, η οποία βρέθηκε και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη της. Επιπλέον, ο ένας εκ των δύο ανηλίκων, στερείται δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.