Καλαμάτα 80: «Έδεσε» Mauricio Vieyto για τρίτη σεζόν

«Πρώτη πράξη» για την Καλαμάτα 80 που μετά την αλλαγή προπονητή προχωρά με μεθοδικές κινήσεις στην στελέχωση του ρόστερ, διατηρώντας γνώριμα πρόσωπα και προσθέτοντας νέα κομμάτια στο παζλ. Στις αρχικές κινήσεις είναι οι ανανεώσεις, με τον σύλλογο να έχει ολοκληρώσει μια πρώτη σειρά επαφών και σιγά σιγά να «δένει» τους παίκτες με τους οποίους θα συνεργαστεί και τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Πρώτος ο Μαουρίσιο Βιέιτο. Ο 28χρονος Ουρουγουανός ακραίος που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της διοίκησης και την προτίμηση του καλαματιανού κοινού αποτελώντας βασικό «γρανάζι της μηχανής» την προηγούμενη διετία. Ήταν άλλωστε κι ένας εκ των πρωταγωνιστική της ιστορικής ανόδου της ομάδας πριν έναν χρόνο στην κορυφαία λίγκα της ελληνικής πετοσφαίρισης.

Ο Ουρουγουανός ακραίος με την φανέλα των «λύκων» διακρίθηκε για τον χαρακτήρα και τις επιθετικές του αρετές. Υπήρξε βασικό στέλεχος της ανδρικής ομάδας τα προηγούμενα χρόνια, κι ένας εκ των πρωταγωνιστών της ιστορικής ανόδου της στη Volley League τη σεζόν 2022/23.

Ο 28χρονος αθλητής που θα αγωνιστεί με τα χρώματα του καλαματιανού σωματείου για 3η συνεχόμενη χρονιά, στις πρώτες του δηλώσεις εμφανίστηκε ενθουσιασμένος για την παραμονή του στην ομάδα και εξέφρασε αδημονία για το νέο «ταξίδι».

WHO IS WHO

MAURICIO VIEYTO (γεν. 1996, ύψος 1.91m, θέση: ακραίος)

Γεννήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 1996 στo Μοντεβιδέο, πρωτεύουσα της Ουρουγουάη και έκανε το πρώτα του βήματα στο βόλεϊ Club Social Y Deportivo Juan Ferreira. Έχει πετύχει διακρίσεις και στο Beach Volley κατακτώντας το 2015 την 5η θέση στην διοργάνωση Παναμερικανικούς Αγώνες (Pan American Games, με συμπαίκτη τον Renzo Cairus) και το 2014 στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων (Summer Youth Olympics) 2014 στη Nanjing στην Κίνα, την 5th με συμπαίκτη τον Marco Cairus.

ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80

2022/23 – 2023/24 – Renewal 2024/25

ΠΑΦΙΑΚΟΣ – ΚΎΠΡΟΣ

2021/22 – 2021/22

ΕΝΩΣΙΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

2020/21 – 2021/22

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO JUAN FERREIRA – ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ

2019/20 – 2019/20