Καλαμάτα: Αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη και συλλογή βιβλίων  

Ένα όμορφο αφιέρωμα στον μεγάλο Μίκη Θεοδωράκη και σε μια δράση προσφοράς και φιλαναγνωσίας συνεργάζονται ο Σύλλογος Αποφοίτων “Μαρία Κάλλας” του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας και το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας “Μαρία Κάλλας’ για μια εκδήλωση που τελεί υπό την αιγίδα της Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας και γίνεται με τον νεοσύστατο Σύλλογο Αποφοίτων του Μουσικού Σχολείου Πατρών.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη 10 Μάϊου, ώρα 19,00 στη Πινακοθήκης Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης της Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας (Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, 4ος Όροφος) ο Σύλλογος Αποφοίτων “Μαρία Κάλλας” του ΜΣΚ και ο Σύλλογος Αποφοίτων του Μ.Σ. Πατρών συνεργάζονται για πρώτη φορά και από κοινού θα παρουσιάσουν ένα μουσικό αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη, βασισμένο στο “σπίτι με τους σκορπιούς” που ο ίδιος ο Μ.Θ. έγραψε κατά τη διάρκεια της εξορίας του στην Ικαρία.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί την πρώτη κοινή δράση των δύο συλλόγων Αποφοίτων και η πρώτη φορά που η Καλαμάτα θα υποδεχθεί τα μέλη και το Δ.Σ. Του Συλλόγου Αποφοίτων του Μουσικού Σχολείου της Πάτρας που ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2021.

Η είσοδος στη συναυλία είναι δωρεάν. Θα τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για τον Covid19.

Για την είσοδο στην Συναυλία των Συλλόγων Αποφοίτων (10/5) είναι απαραίτητη η κράτηση θέσης (συγκεκριμένος αριθμός θεατών) στα τηλέφωνα:

27210 22607 & 6955933407.

Τέλος, με χαρά ανακοινώνουμε μια σημαντική δράση που θα ξεκινήσει την Τρίτη 10 Μάϊου κατά τη διάρκεια του αφιερώματος και θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 13 Μάϊου.

Η Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, αρωγός σε κάθε προσπάθεια πολιτισμού, συνεργάζεται με την Δανειστική Σχολική Βιβλιοθήκη του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας “Μαρία Κάλλας” και σε συνεργασία με τους Συλλόγου Αποφοίτων καλεί όλους τους συμπολίτες μας να προσφέρουν βιβλία (σε καλή κατάσταση) κάθε είδους για τον εμπλουτισμό αυτής.

Κάθε βιβλίο είναι σημαντικό! Κάθε είδους….. !

Μην το πετάξεις, φρόντισε να το δώσεις σε κάποιον που θέλει να το διαβάσει!

Που:

Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, στο ειδικό “καρότσι βιβλίων” (Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, 5ος Όροφος)

Πότε:

Από την Τρίτη 10 Μάϊου εως και την Παρασκευή 13 Μάϊου, ώρες: 09:00- 14:00.

Τι βιβλία θέλουμε:

Λογοτεχνικά, Κόμιξ, Εφηβικά, Επιστημονικά, Περιοδικά και βιβλία Μουσικής & Τέχνης!

(πάντα σε καλή κατάσταση….)

Οι διοργανωτές:

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση, Με εκτίμηση,

Εκ του Δ.Σ.

Η Γραμματέας Δ.Σ.

Σοφία Ειρήνη Γιαννοπούλου.

Email: [email protected]

Site: www.mariacallas.gr

Tel: (+30) 695 593 3407

Fb page: Alumni Maria Callas of the Music School of Kalamata

Twitter: Kalamata_Music

Instagram: Maria_Callas_Alumni