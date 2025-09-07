Καλαμάτα: Φραγκόσυκο – “η μπανάνα της Μεσσηνίας”

Η φραγκοσυκιά ανήκει στην οικογένεια Κακτίδες. Είναι παχύφυτο με καταγωγή από την κεντρική και τη νότια Αμερική. Ήρθε στην Ευρώπη μετά την ανακάλυψη της αμερικανικής ηπείρου και η διάδοση του έγινε και σε όλες τις παραμεσόγειες χώρες, όπου ήδη απαντά αυτοφυής. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, ήρθε κατά την Ενετοκρατία όταν χρησιμοποιούνταν για φράχτης στα οχυρά.

“Οι καρποί της – τα φραγκόσυκα – είναι γεμάτοι χυμούς και πλούσιοι σε σάκχαρα, χρησιμοποιούνται είτε για άμεση κατανάλωση, είτε για την παρασκευή οινοπνεύματος. Παρόλα αυτά είναι χαμηλό σε γλυκαιμικό δείκτη οπότε μπορεί να καταναλωθεί και από διαβητικούς”, δήλωσε η σεφ Γεωργία Κουτσούκου.