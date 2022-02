Καλαμάτα: Η Φιλαρμονική της Πολεμικής Αεροπορίας στο Μέγαρο Χορού

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Πολιούχου της Καλαμάτας, “Παναγίας Υπαπαντής”, την Τετάρτη το βράδυ (2/02), ημέρα της εορτής, θα δώσει συναυλία στο Μέγαρο Χορού η Φιλαρμονική της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η συναυλία θα ξεκινήσει στις οχτώ το βράδυ, ενώ η είσοδος θα είναι ελεύθερη, με την προϋπόθεση επίδειξης πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης.

Το πρόγραμμα της συναυλίας της Φιλαρμονικής της Πολεμικής Αεροπορίας είναι το εξής:

MARCH FROM CARMEN G.BIZET

SPIANADA ΣΠ. ΜΑΖΗΣ

E LUCEVAN LE STELLE G. PUCCINI (solist: Α. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ)

I FEEL PRETTY L. BERNSTEIN (solist: Ε. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ)

NESSUN DORMA G. PUCCINI (solist: Α. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ)

HUNGARIAN DANCE No5 J. BRAHMS

PEER GYNT E. GRIEG

I COULD HAVE DANCE ALL NIGHT F. LOEWE (solist: Ε. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ)

GRANADA A. LARA (solist: Α. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ)

LIPPEN SCHWEIGEN F. LEHARD (duet: Ε. ΔΗΜΗΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & Α. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ)

CON TE PARTIRO F. SARTORI (duet: Ε. ΔΗΜΗΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & Α. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ)

PIE IN THE FACE POLKA H. MANCINI

BRINDISI G. VERDI (duet: Ε. ΔΗΜΗΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & Α. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ)