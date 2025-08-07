«Kalamata Pamisos River Action» στις 16 & 17 Αυγούστου στον Άρι

Το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Αυγούστου 2025 διοργανώνεται από το Δήμο Καλαμάτας, την Κ.Ε. Φάρις και την Κοινότητα Άριος, το τέταρτο «Kalamata Pamisos River Action», που περιλαμβάνει πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις ψυχαγωγίας και τουριστικής προβολής, στο ειδικά διαμορφωμένο πάρκο του Παμίσου και παραπλήσια του φράγματος.

Το «Kalamata Pamisos River Action» μετά την επιτυχία των προηγούμενων διοργανώσεων, συνεχίζει ακόμα πιο δυναμικά, εμπλουτισμένο με πολλές δράσεις για μικρούς και μεγάλους.

Σημειώνεται ότι στις εκδηλώσεις συμμετέχουν φορείς, αθλητικά, μορφωτικά και πολιτιστικά σωματεία της Καλαμάτας, ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν.