Καλαμάτα: Σύλληψη δύο ατόμων μετά από επικίνδυνη καταδίωξη με μοτοσικλέτα

Χειροπέδες σε 2 άτομα για ναρκωτικά στη Μεσσηνία, σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για τα ναρκωτικά και για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης και παράβασης των νομοθεσιών περί βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων καθώς και για τα όπλα, κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ποσότητες κοκαΐνης και δίκυκλη μοτοσυκλέτα.

Πιο αναλυτικά, συνελήφθησαν, χθες (13.8.2025) το βράδυ, σε τοπική κοινότητα του δήμου Καλαμάτας, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Μεσσηνίας, -2- ημεδαποί, ηλικίας 19 και 21 ετών αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης και παράβασης των νομοθεσιών περί βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων καθώς και για τα όπλα.

Ειδικότερα, χθες (13.8.2025) το βράδυ, ύστερα από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών, ανωτέρω αστυνομικοί εντόπισαν δίκυκλη μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν οι συλληφθέντες, την προσέγγισαν προκειμένου να πραγματοποιήσουν έλεγχο, πλην όμως αυτοί δε συμμορφώθηκαν στις υποδείξεις των αστυνομικών, ανέπτυξαν ταχύτητα ενεργώντας επικίνδυνους ελιγμούς ενώ στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.

Στην κατοχή των συλληφθέντων, καθώς και σε έρευνες που έγιναν στις οικίες τους από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Μεσσηνίας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

ποσότητες κοκαΐνης, συνολικού βάρους -28,5- γραμμαρίων,

-2- κινητά, ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων,

-1- φυσίγγιο,

-1- βεγγαλικό

-1- δίκυκλη μοτοσυκλέτα, ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και

το χρηματικό ποσό των -510- ευρώ, ως προερχόμενο από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.