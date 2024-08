Καλαμάτα: Τα τυπικά για τον Μάροβιτς Ίβο, αύριο στην Καλαμάτα ο Βασιλαντωνόπουλος – Πρόβα τζενεράλε με Αστέρα ΑΚΤΟΡ Β

Στην μεσσηνιακή πρωτεύουσα βρίσκεται ο Μάροβιτς Ίβο. Ο υψηλόσωμος (1.93 ύψος) 21χρονος τερματοφύλακας, αποκτήθηκε από τις ακαδημίες της Βαλένθια, και στη συνέχεια δόθηκε στη μεσσηνιακή ΠΑΕ για τρία χρόνια με ελεύθερη μεταγραφή. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απομένουν τα τυπικά με τον αθλητή να προπονείται ήδη από χθες με τη νέα του ομάδα.

Το WHO IS WHO : Ο Ιβο Μάροβιτς κατάγεται από το Μαυροβούνιο. Από τα 13 του χρόνια στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στην Αθήνα και στην Ακαδημία της Βαλένθια, ο Μάροβιτς βρέθηκε στον ΠΑΟΚ, καθώς προσέλκυσε το ενδιαφέρον των scouters του ΠΑΟΚ Academy σ’ ένα φιλικό της Κ17 με την τότε ομάδα του. Άρχισε να εκπαιδεύεται στην πατρίδα του σε ηλικία έξι ετών, στην FK Arena, έχοντας πάντα ως προτεραιότητα να γίνει τερματοφύλακας, όπως άλλωστε κι ο παππούς του Dragan Perovic, παλιός γνώριμος των ελληνικών γηπέδων από το πέρασμά του στην Παναχαϊκή. Ο Ίβο είναι ήδη διεθνής με την Κ18 και την Κ19 του Μαυροβουνίου, ξεχωρίζει για τα σωματομετρικά του χαρακτηριστικά, είναι δυνατός στον αέρα και τολμηρός στον έλεγχο της περιοχής του, ειδικά δεδομένης της ηλικίας του. (πηγή paokfc.gr)

ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αύριο αναμένεται να έρθει στην Καλαμάτα και το έτερο μεταγραφικό απόκτημα των τελευταίων ημερών, ο Σταύρος Βασιλαντωνόπουλος. Ο 32χρονος Αιγιότης οπισθοφύλακας, πρώην αμυντικός της Λαμίας με καριέρα μεταξύ άλλων σε ΑΕΚ και Ατρόμητο έχει συμφωνήσει προφορικά με τον πρόεδρο της μεσσηνιακής και αναμένεται το επόμενο 24ωρο στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα για να περάσει από εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει συμβόλαιο, διετές, ώστε να πιάσει κι αυτός δουλειά με τη νέα του ομάδα.

Η προετοιμασία κυλά ομαλά υπό το άγρυπνο βλέμμα του Νίκου Αναστόπουλου ο οποίος μάλιστα θα έχει την ευκαιρία να δει τους παίκτες σε ένα ακόμη φιλικό ματς, αυτό το Σάββατο (31/8, ώρα 6 μ.μ.) με τον Πάμισο στο δημοτικό στάδιο της Μεσσήνης.

Να σημειωθεί εδώ ότι στην ομάδα του Πάμισου δόθηκε δανεικός ο νεαρός τερματοφύλακας Παναγιώτης Τσιφτσής .

ΠΡΟΒΑ ΤΖΕΝΕΡΑΛΕ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ

Την Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου θα δοθεί η πρόβα τζενεράλε με αντίπαλο τον Αστέρα ΑΚΤΟΡ Β (6 μ.μ.) στην Τρίπολη, εν όψει του πρώτου επίσημου αγώνα της χρονιάς στο πλαίσιο του κυπέλλου Ελλάδος στη μάχη του οποίου θα ριχθεί η Καλαμάτα σε λίγες ημέρες από τώρα με αντίπαλο την Επισκοπή.

Οι μεσσήνιοι θα αντιμετωπίσουν στην Κρήτη, την Επισκοπή για την 2η φάση του θεσμού όπως προέκυψε από την κλήρωση που έγινε στην ΕΠΟ στις 23 Αυγούστου. Εφόσον κερδίσει τότε θα προκριθεί στην επόμενη, 3η, φάση όπου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον νικητή του ζευγαριού Ολυμπιακός Βόλου – Παναχαϊκή. Ο αγώνας θα γίνει στις 15 Σεπτεμβρίου.

Σ. Τριάντου