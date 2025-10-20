Καλές πρακτικές για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

H Περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, διοργανώνει ημερίδα με θέμα

«Όψεις και Δεδομένα Υλικής Αποστέρησης και Κοινωνικού Αποκλεισμού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου – Η υποστήριξη πολιτικών αντιμετώπισης των πολλαπλών αποκλεισμών».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, στις 10:00 π.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας (Αίθουσα “Ρεγγίνα”).

Η ημερίδα εντάσσεται στην Πράξη «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Πελοποννήσου» (ΟΠΣ 6005009) του Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021-2027» και έχει ως στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ανάδειξη καλών πρακτικών κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο.

Μετά τις εισηγήσεις, θα ακολουθήσει εργαστήριο (workshop) με τη συμμετοχή στελεχών κοινωνικών υπηρεσιών, Κέντρων Κοινότητας, Δήμων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών.

Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν, με εισηγήσεις τους:

Μαρία Οικονομάκου, Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής

Σαράντος Μαρινάκης, Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Καλαμάτας

Κανέλα Καράμπελα, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

Χριστόφορος Σκαμνάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Κωνσταντίνος Μαυρέας, Καθηγητής, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Κώστας Πασσάς, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Η ημερίδα υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 2: “Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΕΣΕΤΥ)”.