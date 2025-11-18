36χρονος καλλιεργούσε κάνναβη σε θερμοκήπια στο διαμέρισμά του- Διακινούσε ποσότητες στην Τρίπολη, προσδοκώμενο όφελος 90.000 ευρώ (pics & video)

Δυο θερμοκήπια καταλλήλως εξοπλισμένα είχε κατασκευάσει εντός του διαμερίσματος όπου διέμενε, ένας 36χρονος Ελληνοαλβανός, όπου καλλιεργούσε, σε πλαστικές γλάστρες, τουλάχιστον από τριμήνου φυτά κάνναβης του, διακινώντας ποσότητες της ναρκωτική ουσίας στην Τρίπολη.

Ο 36χρονος σύμφωνα με τις αρχές ζητούσε για το 1 γραμμάριο ακατέργαστης κάνναβης από 5 έως 8 ευρώ και για το 1 γραμμάριο κατεργασμένης από 10 έως 20 ευρώ.

Οι αστυνομικοί του του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, που είχαν την πληροφορία εντόπισαν τον 36χρονο Ελληνοαλβανό λίγο έξω από το σπίτι του και συνελήφθη.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί σήμερα αρμοδίως.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ

Οι εμπεριστατωμένες έρευνες, οδήγησαν τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, στη σύλληψη 36χρονου αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Ειδικότερα, ύστερα από ενδελεχή αστυνομική έρευνα που διεξήγαγε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας, αξιοποιώντας κατάλληλα και συνδυαστικά στοιχεία, προέκυψε ότι ο 36χρονος τουλάχιστον από τριμήνου, είχε εγκαταστήσει εντός οικίας όπου διέμενε, εξειδικευμένο εξοπλισμό εσωτερικής καλλιέργειας φυτών κάνναβης, με εγκατάσταση δύο θαλάμων παράλληλης καλλιέργειας πλήρως αυτοματοποιημένης ανάπτυξης αυτών, με σκοπό να παράγει, να συγκομίσει και ακολούθως να διακινήσει τις ποσότητες κατεργασμένης και ακατέργαστης κάνναβής στην ευρύτερη περιοχή της Τρίπολης, αποκομίζοντας σημαντικά χρηματικά οφέλη.

Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, χθες (17.11.2025) το πρωί, στην Τρίπολη, πραγματοποιήθηκε έρευνα, όπου στην κατοχή του συλληφθέντα καθώς και στην οικία του, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, (φούντα, κλώνοι και φύλλα) συνολικού βάρους -2.159- κιλών,

ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα, βούτυρο) συνολικού βάρους -246,2- γραμμαρίων,

-2- ζυγαριές,

το χρηματικό ποσό των -1.360- ευρώ, ως προερχόμενο από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών,

-2- κινητά τηλέφωνα, ως μέσα διευκόλυνσης αξιόποινων πράξεων,

τσιγαριλίκι κάνναβης,

πλήθος νάιλον συσκευασιών για τη συσκευασία ναρκωτικών ουσιών,

εξοπλισμός αποθήκευσης και εσωτερικής καλλιέργειας κάνναβης (ανεμιστήρες, ιονιστής, λιπάσματα, λαμπτήρες) και

ιδιόχειρες σημειώσεις, σχετικές με την καλλιέργεια φυτών κάνναβης.

Τέλος, υπολογίζεται πως από την εγκληματική του δράση τα προσδοκώμενα κέρδη που θα αποκόμιζε θα έφταναν τα -90.000- ευρώ.

Ο συλληφθέντας θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.