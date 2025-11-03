Καμπανάκι για την απασχόληση: Τρίτος κατά σειρά μήνας με μείωση των θέσεων εργασίας

Μείωση των θέσεων εργασίας τον Σεπτέμβριο – για τρίτο συνεχή μήνα – μετά το Ιούλιο και τον Αύγουστου, κατέγραψε το σύστημα «Εργάνη», αποτυπώνοντας μια ραγδαία αποκλιμάκωση της απασχόλησης κυρίως στο χώρο του τουρισμού και της εστίασης.

Συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο το ισοζύγιο προσλήψεων – απολύσεων ήταν αρνητικό κατά 9.196 θέσεις εργασίας, με τον συγκεκριμένο μήνα του 2025 να είναι ο πρώτος με αρνητικό πρόσημο την τελευταία δεκαετία. Ο προηγούμενος Σεπτέμβριος με αρνητικό αποτέλεσμα ήταν το 2015 με απώλεια 13.003 θέσεων εργασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και τους δύο προηγούμενους μήνες είχαμε μείωση των θέσεων εργασίας τον Ιούλιο κατά 20.729 και τον Αύγουστο κατά 2.542 θέσεις κάτι που προφανώς απεικονίζει την «πρώιμη έναρξη» της μείωση του προσωπικού στις τουριστικές επιχειρήσεις, ενόψει της ολοκλήρωσης της τουριστικής περιόδου.

