«Κάρφωμα» highlight από το Νεοκλή Αβδάλα (video)

Το Βιρτζίνια Τεκ του Νεοκλή Αβδάλα συνέχισε με νίκη στο NCAA, επικρατώντας 71-65 του Τζόρτζια Τεκ τα ξημερώματα της Τετάρτης 28/1. Στο σερί δυνατών αγώνων που δίνει πλέον στην Περιφέρειά του, με φόντο τα playoffs της ACC, το Βιρτζίνια Τεκ συνέχισε με εντός έδρας νίκη επί του Τζόρτζια Τεκ με 71-65. Ο Νεοκλής Αβδάλας σημείωσε 9 πόντους, με 1/6 δίποντα, 2/9 τρίποντα και 1/2 βολές, ενώ κατέβασε τρία ριμπάουντ, μοίρασε δυο ασίστ, έκανε ένα κλέψιμο και ένα κόψιμο. O Kαλαματιανός αθλητής προσέφερε ένα ακόμη highlight.

