Καταργείται η παγίδα του τεκμαρτού εισοδήματος για τα παιδιά

Μία από τις πιο στοχευμένες διορθώσεις στα τεκμήρια διαβίωσης αφορά πλέον τα εξαρτώμενα τέκνα που έχουν δικό τους εισόδημα. Όπως ανακοίνωσε το οικονομικό επιτελείο, από το 2026 δεν θα επιβάλλεται σε αυτά το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ, το οποίο μέχρι σήμερα οδηγούσε (σε συνδυασμό με την ύπαρξη και άλλων περιουσιακών τεκμηρίων όπως ακίνητο ή Ι.Χ.) χιλιάδες νέους —κυρίως φοιτητές ή στρατευμένους— σε φορολόγηση για εισόδημα που στην πραγματικότητα δεν είχαν, όταν ξεπερνιέται το αφορολόγητο.

Με βάση το ισχύον σύστημα, οποιοσδήποτε έχει έστω και μικρό εισόδημα —ακόμα και 100 ή 500 ευρώ τον χρόνο— θεωρείται ότι «ζει» και άρα πρέπει να υποβάλει φορολογική δήλωση. Στη συνέχεια, αν το πραγματικό του εισόδημα είναι χαμηλότερο από 3.000 ευρώ, η εφορία το αγνοεί και εφαρμόζει το τεκμήριο: τον αντιμετωπίζει σαν να είχε 3.000 ευρώ. Αυτό γινόταν ακόμα και για εξαρτώμενα τέκνα, που δεν έχουν δική τους φορολογική αυτοτέλεια.

