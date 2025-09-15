Τελευταία Νέα
Καθαρά νερά κολύμβησης στην Καλαμάτα και τον Σεπτέμβριο

Κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, η ΔΕΥΑ Καλαμάτας πραγματοποιεί ελέγχους στη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητάς της (από την πίστα καρτ στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας μέχρι τη Μικρή Μαντίνεια).

Κατά τη μέτρηση του Σεπτεμβρίου (ημερομηνία δειγματοληψίας 10/09/2025) διεπιστώθη από τα ευρήματα των αναλύσεων δειγμάτων, που ελήφθησαν από 15 σημεία, ότι τα νερά κολύμβησης στην περιοχή του Δήμου Καλαμάτας είναι εξαιρετικής ποιότητας. Οι τιμές βρίσκονται πολύ κάτω από τα όρια, όπως φαίνεται στο σχετικό πίνακα, τον οποίον μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

