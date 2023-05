γράφει ο Κώστας Σγάντζος,

Φυσικός – Βιοχημικός, Λέκτορας, Ερευνητής AI & Blockchain

Στις 27 Απριλίου, το περιοδικό Wired δημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο: “Brace Yourself for the 2024 Deepfake Election” στα Ελληνικά: “Προετοιμαστείτε για τις εκλογές του 2024 [νοθευμένες] με την τεχνολογία Deepfake” [1].

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη εκδημοκρατίζεται, η ίδια η δημοκρατία θα υφίσταται νέες πιέσεις. Πιθανότατα θα υπάρχουν πολλοί συναρπαστικοί τρόποι ανάπτυξης, αλλά μπορεί επίσης να αρχίσει να διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και θα μπορούσε να γίνει σημαντική απειλή για τις προεδρικές εκλογές του 2024, εάν πολλαπλασιαστούν ο ήχος, οι εικόνες και τα βίντεο των υποψηφίων που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη. Η γραμμή μεταξύ του αληθινού και του ψεύτικου θα μπορούσε να αρχίσει να θολώνει πολύ περισσότερο από ό,τι έχει ήδη σε μια εποχή αχαλίνωτης παραπληροφόρησης.