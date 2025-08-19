Καύσιμα: Μικρή πτώση στις τιμές – Πώς διαμορφώνεται η βενζίνη

Μικρή πτώση καταγράφουν οι τιμές καυσίμων με τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης να παραμένουν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι κινήσεις του Brent δεν αφήνουν περιθώρια ανησυχίας για μεγάλες αυξήσεις το επόμενο διάστημα.

Η μέση πανελλαδική τιμή της απλής αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,748 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 1,548 ευρώ το λίτρο και σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς οι τιμές χονδρικής θα κινηθούν σε αυτά τα επίπεδα ή και σε λίγο χαμηλότερα τις επόμενες ημέρες. Με τον τρόπο αυτό, η τουριστική περίοδος εξελίσσεται χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις για τους Έλληνες οδηγούς και τους τουρίστες (τουλάχιστον όσον αφορά στις τιμές των καυσίμων), ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο στον νομό Κυκλάδων η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης είναι πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο (στα 2,015 ευρώ).

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του insider.gr πατώντας εδώ