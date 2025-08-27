Καύσιμα: Πόσο θα πληρώσουν για την επιστροφή από τις διακοπές οι Έλληνες

Στα επίπεδα που κινήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού οι τιμές θα κινηθούν και αυτή την περίοδο, μια εποχή που χαρακτηρίζεται από αυξημένες μετακινήσεις καθώς επιστρέφουν σταδιακά στις βάσεις τους οι εκδρομείς του Αυγούστου. Μάλιστα, την τελευταία εβδομάδα, όπως είχε αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ το Insider.gr, οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης κατέγραψαν μικρή πτώση ενώ τις επόμενες ημέρες δεν αναμένονται σημαντικές μεταβολές.

Αυτή τη στιγμή, η μέση πανελλαδική τιμή της απλής αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,742 ευρώ το λίτρο και του diesel κίνησης στα 1,533 ευρώ το λίτρο ενώ οι πιέσεις που δέχεται η διεθνής τιμή του πετρελαίου (το οποίο την Τρίτη κατέγραψε πτώση 2% στα 67,72 δολάρια το βαρέλι) προοιωνίζονται ήπιες τιμές στην αντλία στην εσωτερική αγορά. Και ενώ βραχυπρόθεσμα, δεν αναμένονται εκπλήξεις όσον αφορά στις τιμές των καυσίμων, σε παγκόσμιο επίπεδο, ο κλάδος αμφιταλαντεύεται ως προς το πού θα κάτσουν οι τιμές στο μέλλον.

Οι κορυφαίοι ενεργειακοί οργανισμοί στον κόσμο δεν μπορούν να συμφωνήσουν για την κατεύθυνση των τιμών του αργού. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA), η Υπηρεσία Ενεργειακών Πληροφοριών των ΗΠΑ (EIA) και ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών (ΟΠΕΚ) διατυπώνουν πολύ διαφορετικές απόψεις για την προσφορά, τη ζήτηση και τις τιμές πετρελαίου για το 2025 και μετά.

Αυτά τα ανάμεικτα μηνύματα δυσκολεύουν την πρόβλεψη αλλά και τη λήψη αποφάσεων από τους επενδυτές. Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν παγιδευμένες μεταξύ πτωτικών διαρθρωτικών παραγόντων και βραχυπρόθεσμων γεωπολιτικών κινδύνων ενώ οι μακροπρόθεσμες πιέσεις, όπως η αυξανόμενη υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων και οι προσδοκίες για υψηλότερη προσφορά, συνεχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά το κλίμα.

Ταυτόχρονα, οι ανανεωμένες εντάσεις στη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας προκαλούν αστάθεια. Οι αναφορές για επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον πυρηνικό σταθμό Κουρσκ στη δυτική Ρωσία έχουν αυξήσει την αβεβαιότητα, ακόμη και την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει συζητήσεις για κατάπαυση του πυρός. Αυτές οι εξελίξεις υπογραμμίζουν την εύθραυστη φύση του γεωπολιτικού σκηνικού, με την διπλωματική πρόοδο ή κλιμάκωση να είναι πιθανό να οδηγήσει σε διάσταση όσον αφορά στις προβλέψεις για την πορεία των τιμών.