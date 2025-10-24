ΚΕΔΕ: Τα έσοδα από τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. δεν μπορούν να αφαιρεθούν από τους Δήμους

Να αποσυρθεί άμεσα το άρθρο 20 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την «ενίσχυση της οδικής ασφάλειας»

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος καταδικάζει απερίφραστα τη σχεδιαζόμενη πρόθεση από πλευράς Κυβέρνησης, να αφαιρέσει από τους Δήμους την αρμοδιότητα είσπραξης των προστίμων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Καθώς και τη μεταφορά του συνόλου των εσόδων στον κρατικό προϋπολογισμό, σε ειδικό λογαριασμό με τίτλο «Εθνικό Ταμείο Οδικής Ασφάλειας», ενώ μέχρι σήμερα τα έσοδα αυτά κατευθύνονταν στο σύνολό τους στα ταμεία των Δήμων.

Αν ψηφιστεί η συγκεκριμένη ρύθμιση που έχει περιληφθεί στο άρθρο 20 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ψηφιακή Ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας και λοιπές διατάξεις», θα αφαιρεθούν από τα ήδη άδεια ταμεία των Δήμων πολύτιμοι πόροι που μας αποδίδονταν εδώ και δεκαετίες. Πόροι με τους οποίους χρηματοδοτούνταν απαραίτητα έργα για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στις πόλεις μας και την προστασία ανθρώπινων ζωών από τα τροχαία ατυχήματα.

Δεν αντιλαμβανόμαστε με ποια λογική και χωρίς να έχει προηγηθεί ενημέρωση της Αυτοδιοίκησης, αποφασίστηκε δικά μας χρήματα να μας αφαιρεθούν, για να δοθούν μεταξύ άλλων και για την ενίσχυση των ασφαλιστικών ταμείων του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Στρατού, αντί η ενίσχυση αυτή να γίνει με χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού.

Ζητάμε την απόσυρση του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, το οποίο με τη σημερινή του μορφή προσβάλλει κατάφωρα και υποβαθμίζει την αυτοδιοίκηση.

Ξεκαθαρίζουμε ότι η Κ.Ε.Δ.Ε. δεν διαφωνεί με την ανάγκη να υπάρξει μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στον τομέα της οδικής ασφάλειας, με την υλοποίηση έργων που αφορούν την εγκατάσταση και συντήρηση καμερών στο οδικό δίκτυο της χώρας. Διαφωνούμε όμως κάθετα με τη θέση ότι το έργο αυτό πρέπει να το πληρώσουν οι Δήμοι, αφαιρώντας τους πολύτιμα έσοδα. Επιπλέον, δεν είμαστε διατεθειμένοι να καταστούμε όμηροι στην εκάστοτε κυβέρνηση, η οποία θα έχει την ευχέρεια να καθορίζει με υπουργικές αποφάσεις το ποσοστό των εσόδων που θα κατανέμεται στους Δήμους από τα πρόστιμα, όταν μέχρι σήμερα τα έσοδα αυτά κατέληγαν στο σύνολό τους στην Αυτοδιοίκηση.

Είναι αδιανόητο την ώρα που η εθνική οικονομία ανακάμπτει και τα δημόσια έσοδα αυξάνονται, να έρχονται στη Βουλή νόμοι που αφαιρούν πόρους από έναν θεσμό που αποτελεί βασικό πυλώνα του Κράτους.

Η Κ.Ε.Δ.Ε. ζητά το αυτονόητο από το Κεντρικό Κράτος. Να αποδοθούν επιτέλους στους Δήμους οι αναγκαίοι πόροι και ξεκάθαρες αρμοδιότητες, ώστε να μπορούν να ασκήσουν τις συνταγματικά κατοχυρωμένες ευθύνες τους προς όφελος των πολιτών.

Αλλά πάνω από όλα απαιτούμε από το Κεντρικό Κράτος να σεβαστεί την Αυτοδιοίκηση. Ως εδώ. Τα έσοδα από τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. δεν μπορούν να αφαιρεθούν από τους Δήμους.