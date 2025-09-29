Κίνα: Στην κυκλοφορία η ψηλότερη γέφυρα στον πλανήτη

Η Κίνα εγκαινίασε σήμερα την ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο, τη Huajiang Grand Canyon Bridge, στην επαρχία Γκουιζού της νοτιοδυτικής χώρας, ένα έργο που θεωρείται θαύμα μηχανικής και αναμένεται να αλλάξει ριζικά τις τοπικές μετακινήσεις.

Η εντυπωσιακή κατασκευή υψώνεται 625 μέτρα πάνω από τον ποταμό Μπέιπαν, σχεδόν εννέα φορές ψηλότερα από τη γέφυρα Golden Gate του Σαν Φρανσίσκο. Με συνολικό μήκος 2.890 μέτρων, η γέφυρα διασχίζει το Μεγάλο Φαράγγι του Χουατζιάνγκ, γνωστό και ως «η ρωγμή της Γης». Το έργο ολοκληρώθηκε σε τρία χρόνια, με στόχο να μειώσει τον χρόνο ταξιδιού στην περιοχή από δύο ώρες σε μόλις δύο λεπτά.