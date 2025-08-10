Κινούμαι Ηλεκτρικά 3: Πότε σταματούν οι νέες αιτήσεις για το πρόγραμμα

Σε ισχύ τέθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. 124757 (ΦΕΚ Β’ 4199/31.07.2025), με την οποία τροποποιούνται βασικά στοιχεία της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3». Συγκεκριμένα, αυξάνεται ο προϋπολογισμός κατά 13 εκατ. ευρώ – από 44 σε 57 εκατ. ευρώ – και παρατείνονται τόσο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων όσο και η συνολική διάρκεια του προγράμματος.

Παράταση αιτήσεων και νέες ημερομηνίες

Η προθεσμία για την υποβολή νέων αιτήσεων επεκτείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025, ενώ η ολοκλήρωση της δράσης μετατίθεται για την 31η Δεκεμβρίου 2026. Υπενθυμίζεται πως η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να περιοριστεί νωρίτερα, αν εξαντληθούν οι διαθέσιμοι πόροι.

Από την Τρίτη 5 Αυγούστου 2025 και ώρα 00:01 θα είναι εκ νέου δυνατή η υποβολή αιτήσεων μέσω του πληροφοριακού συστήματος της δράσης, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα kinoumeilektrika3.gov.gr.

