«Κλειδώνουν» τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ: Τις επόμενες μέρες οι πρώτες συσκέψεις στο Μαξίμου

Σε ρυθμούς καθημερινότητας και… ΔΕΘ επιστρέφει σταδιακά από σήμερα το Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται ήδη στην Αθήνα και αναμένεται να επιστρέψουν και οι τελευταίοι… αδειούχοι του Αυγούστου, εκκινώντας παράλληλα την προετοιμασία για την άνοδο του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου.

Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ

Οι πρώτες συσκέψεις για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα γίνουν τις επόμενες ημέρες, ενώ αναμένεται να «κλειδώσουν» την επόμενη εβδομάδα. Η βασική προεργασία έχει ήδη γίνει και σύμφωνα με πληροφορίες απομένουν λεπτομέρειες προκειμένου να οριστικοποιηθούν και να ενταχθούν στην ομιλία του κ. Μητσοτάκη, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, απομένει μια τελευταία συζήτηση με την Κομισιόν.

Το σύνολο των οικονομικών παροχών έχει ως σημείο εκκίνησης το 1,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 1 δισ. προέρχεται από την υπεραπόδοση των μέτρων κατά της φοροδιαφυγής και τη συγκράτηση των δαπανών και τα 500 εκατ. ευρώ εξασφαλίστηκαν μέσω της ρήτρας διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες, που εξαιρεί τις σχετικές πληρωμές από τους αυστηρούς κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας.

Τα στοιχεία από την πορεία των εσόδων του προϋπολογισμού είναι άκρως ενθαρρυντικά και δίνουν το περιθώριο για σημαντικές ελαφρύνσεις στη φορολογία και ενίσχυση των εισοδημάτων. Η βελτίωση στην είσπραξη των φόρων, με κυριότερες πηγές τον ΦΠΑ, τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τις δόσεις εισοδήματος, έχει φέρει στα ταμεία, μόνο τον Ιούνιο, 5,32 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 647 εκατ. ευρώ ή 13,8% έναντι του στόχου. Την ίδια ώρα, και το πρωτογενές αποτέλεσμα εμφανίζεται σημαντικά ενισχυμένο. Εξ ου και υπάρχουν ασφαλείς εκτιμήσεις ότι το τελικό πακέτο των μέτρων μπορεί να ξεπεράσει το 1,5 δισ. ευρώ και να προσεγγίσει τα 2 δισ. Ακόμα κι αν χρειαστεί να σπάσουν τα μέτρα σε δύο δόσεις, όπως έγινε φέτος, όταν την άνοιξη ανακοινώθηκαν αιφνιδιαστικά παροχές χάρη στο υπερπλεόνασμα της οικονομίας.

