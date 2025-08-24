Τελευταία Νέα
Κλέβουν αυτοκίνητα με ένα απλό μπουκάλι νερού -Αυτό είναι το νέο κόλπο των κλεφτών

Πώς ένα αθώο μπουκάλι νερού γίνεται όπλο στα χέρια επιτήδειων που χρησιμοποιούν ένα απλό τρικ για να κάνουν τον οδηγό να σταματήσει το όχημα του.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα οι κλοπές αυτοκινήτων παρουσιάζουν σημαντική αύξηση, με τις συμμορίες να καταφεύγουν σε ολοένα πιο ευρηματικές μα συνάμα αποτελεσματικές μεθόδους. Συγκεκριμένα, και παρά το γεγονός πως πολλοί οδηγοί αρχίζουν να έχουν ανησυχίες σχετικά με τα αυτόματα συστήματα εισόδου με τα οποία οι κατασκευαστές εξοπλίζουν τα σύγχρονα μοντέλα (τα οποία αποδεδειγμένα προσφέρουν περισσότερες δικλείδες ασφάλειας στα οχήματα), τα τεχνάσματα τα οποία επιστρατεύουν οι διάφοροι επιτήδειοι είναι πιο απλά και…παραδοσιακά στην βάση τους.

Ένα από τα πιο πρόσφατα κόλπα που έχει καταγραφεί και προκαλεί αρκετή εντύπωση στηρίζεται σε ένα κοινό αντικείμενο, το οποίο δύσκολα τραβάει την προσοχή και εκεί έγκειται η επιτυχής χρήσης του.
