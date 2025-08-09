Κλιματική αλλαγή: Μπορούν οι παραλίες του κόσμου να επιβιώσουν χωρίς άμμο;

Πολλές παράκτιες κοινότητες σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν ένα κρίσιμο ζήτημα που απειλεί το οικονομικό τους μέλλον και, καθώς η κλιματική αλλαγή επιδεινώνεται, ενδεχομένως και την ίδια τους την ύπαρξη: την έλλειψη άμμου.

Η άμμος λειτουργεί ως φυσικό φράγμα ενάντια στα ακραία καιρικά φαινόμενα, συμπεριλαμβανομένων των πλημμυρών. Ωστόσο, ενώ η άμμος φαίνεται να είναι ανεξάντλητη, η πραγματικότητα είναι ότι η αυξανόμενη ζήτηση – συμπεριλαμβανομένης της κατασκευαστικής βιομηχανίας – οδηγεί σε ελλείψεις και αυξάνει τις τιμές.

