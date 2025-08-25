Κληρώσεις πρωταθλημάτων ΕΠΣ Μεσσηνίας: Τα ζευγάρια της πρεμιέρας σε Α΄ και Β΄ κατηγορία

Με την ευχή και την πίστη πως φέτος τα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα της Μεσσηνίας θα είναι επιτυχή και ανταγωνιστικότερα του παρελθόντος, πραγματοποιήθηκαν σήμερα οι κληρώσεις σε Α΄ και Β΄ Κατηγορία και Κύπελλο.

Ο πρόεδρος της Ένωσης επίστησε την προσοχή των σωματείων που έχουν εκκρεμότητα με το Μητρώο, καθώς η 31η Αυγούστου είναι η καταληκτική ημερομηνία, σημειώνοντας βεβαίως πως αυτές είναι λιγοστές. Παράλληλα υπενθύμισε πως φέτος είναι υποχρεωτική η συμμετοχή ενός ποδοσφαιριστή γεννηθέντα το 2004

Σε μια εποχή που το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο συρρικνώνεται, όπως τόνισε ο κ. Γεωργόπουλος κατά την κλήρωση των πρωταθλημάτων η Μεσσηνία αποτελεί φωτεινή εξαίρεση. Τονίστηκε η μεγάλη προσπάθεια που αφορά στην ανάδειξη νέων διαιτητών από τον τοπικό σύνδεσμο, και ζητήθηκε παράλληλα η ανοχή και συνεργασία από την πλευρά των σωματείων. Ειδική μνεία στην αναγκαιότητα για ασφαλή γήπεδα με το σύνθημα όχι βία στα γήπεδα ηχηρό, ενώ τονίστηκε πως οι κανονισμοί της ΔΕΑΒ ισχύουν και για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.

Α΄ Κατηγορία Μεσσηνίας

Σέντρα το Σαββατοκύριακο 27-28 Σεπτεμβρίου θα κάνει το πρωτάθλημα της Α΄ Κατηγορίας με την συμμετοχή 16 σωματείων.

Κατά τη σημερινή κλήρωση στο ξενοδοχείο Horizon, προέκυψαν τα εξής ζευγάρια:

Η 1η αγωνιστική

ΑΕ Μάνης – Ακρίτας Κορώνης

Εράνη Φιλιατρών- Μεσσηνιακός

Φοινικούντα – ΑΕ Λογγάς

Τέλος Άγρας – Ομόνοια

Κυπαρισσία – Καλλιθέα

Διαβολίτσι – Μεθώνη

Παπαφλέσσας Χώρας – Πάμισος Μεσσήνης

Θύελλα Χαρακοπιού – Στενωσιά

Β΄ Κατηγορία Μεσσηνίας

Δεκαέξι σωματεία ρίχνονται στη μάχη της Β΄ τοπικής κατηγορίας ποδοσφαίρου. Η πρεμιέρα σύμφωνα με την προκήρυξη θα γίνει το Σαββατοκύριακο 27-28 Σεπτεμβρίου με την σημερινή κλήρωση να αναδεικνύεται τα αντίπαλα ζευγάρια.

Η 1η αγωνιστική

ΑΟΠΚ Πατίστα – Παναθηναϊκός Καλαμάτας

ΑΕ Βαίας – Τσικλητήρας Πύλου

Ηρακλής Καλαμάτας – ΑΠΣ Δήμου Παπαφλέσσας

Ασπρόχωμα – Εθνικός Μελιγαλά

Θύελλα Μερόπης – Ατρόμητος Πλατέος

Αναγέννηση Παραλίασ- Δόξα Καλαμάτας

Αστέρας Αρφαρών – Νέος Άρις

ΠΑΣ Ράχη – ΑΟ Λαϊικων